Pablo González, un albañil argentino que trabaja desde hace siete años en Noruega, reveló cómo es el mercado laboral de la construcción en ese país y cuánto puede cobrar un trabajador del sector. Según su experiencia, algunos trabajadores cualificados parten de valores cercanos a 20 euros por hora, mientras que los puestos con mayor responsabilidad pueden superar los 6.000 euros brutos mensuales.

En su canal de youtube, "Pablo Gonzalez #Mis andanzas por Noruega", explicó que existe una importante demanda de trabajadores especializados porque, según su experiencia, hay dinero pero falta mano de obra cualificada de nacionalidad noruega. Esto lleva a distintas empresas a incorporar trabajadores extranjeros para completar sus equipos.

El dato corresponde al relato de González y debe interpretarse como una referencia sobre su experiencia, no como un salario uniforme para todos los albañiles. En Noruega, la remuneración depende del puesto, la experiencia, la formación y las responsabilidades asumidas.

Noruega tiene un piso salarial para la construcción

Aunque Noruega no tiene un salario mínimo general para todas las profesiones, sí existen salarios mínimos legalmente establecidos en determinados sectores mediante la extensión de convenios colectivos.

La construcción es uno de ellos. Según la Autoridad Noruega de Inspección Laboral (Arbeidstilsynet), desde el 15 de junio de 2025 el salario mínimo por hora en construcción es de 264,32 coronas noruegas para trabajadores cualificados. Para trabajadores no cualificados sin experiencia en el sector es de 239,61 coronas, mientras que quienes tienen al menos un año de experiencia tienen un mínimo de 249 coronas por hora.

Por eso, el dato de los 20 euros por hora mencionado por González no debe confundirse con un salario universal para todos los albañiles. Se trata de una referencia dentro de su experiencia laboral, mientras que el piso legal se expresa en coronas noruegas y varía según la categoría.

Los salarios aumentan con la experiencia y la responsabilidad

Uno de los puntos centrales del relato de González es que no todos los trabajadores de una obra cobran lo mismo.

La diferencia puede ser importante cuando una persona deja las tareas operativas y asume responsabilidades técnicas o de conducción.

Según las cifras que mencionó el argentino, algunos puestos de responsabilidad pueden alcanzar aproximadamente:

6.200 euros brutos mensuales para determinados puestos directivos.

para determinados puestos directivos. Entre 6.000 y 6.400 euros brutos para algunos jefes de obra, ingenieros, arquitectos y geólogos.

para algunos jefes de obra, ingenieros, arquitectos y geólogos. Alrededor de 4.100 euros brutos para plomeros u operadores de maquinaria.

para plomeros u operadores de maquinaria. Entre 3.600 y 4.600 euros brutos para carpinteros.

para carpinteros. Cerca de 3.600 euros brutos para pintores.

Estos montos son brutos, es decir, antes de impuestos y otros descuentos.

González utilizó una referencia cercana al 30% de descuento para explicar cuánto podría quedar finalmente en el bolsillo, aunque el porcentaje real depende de la situación fiscal y personal de cada trabajador.

La jornada habitual ronda las 37,5 horas semanales

Otra diferencia que destacó el argentino está relacionada con la organización del trabajo.

Una modalidad habitual en determinados empleos puede ser trabajar de 8 a 16, de lunes a viernes, con una semana laboral de aproximadamente 37,5 horas.

Ese número no constituye el límite general establecido por la legislación noruega. La Autoridad Noruega de Inspección Laboral establece como regla general un máximo de 9 horas diarias y 40 horas semanales, aunque una semana de 37,5 horas es una modalidad habitual acordada en contratos o convenios colectivos.

La legislación también contempla períodos mínimos de descanso y obliga a registrar las horas trabajadas.

Las horas extra pueden aumentar considerablemente el sueldo

Las horas extraordinarias son otro de los factores que pueden modificar el ingreso final.

En Noruega, cuando existe trabajo considerado como overtime, el trabajador tiene derecho a un adicional de al menos 40% sobre la tarifa horaria acordada. Los convenios colectivos pueden establecer condiciones todavía mejores.

Esto significa que una persona que trabaja más allá de los límites correspondientes no debería recibir simplemente el mismo valor por hora.

Además, en determinadas situaciones puede acordarse por escrito compensar las horas extraordinarias con tiempo libre, aunque el adicional obligatorio debe mantenerse.

El sistema 12-9 permite concentrar el trabajo y acumular descanso

Una de las modalidades que más llamó la atención del relato de González es el denominado sistema 12-9.

En determinados proyectos, explicó, algunos trabajadores pueden concentrar el trabajo en 12 días consecutivos y luego disponer de nueve días libres.

Para un trabajador extranjero, este esquema puede resultar especialmente atractivo: permite concentrar los días laborales y disponer después de un período prolongado de descanso para viajar o regresar temporalmente a su país de origen.

Sin embargo, no se trata de una modalidad que pueda presentarse como el régimen general de la construcción noruega. La legislación permite diferentes sistemas de distribución y cálculo promedio de las horas, sujetos a condiciones, acuerdos y límites.

Por eso, quienes evalúen una oferta de trabajo deberían consultar específicamente qué jornada, rotación y convenio contempla el contrato.

Qué deben saber los argentinos que buscan trabajo en Noruega

La experiencia de González deja una conclusión importante para quienes analizan emigrar por motivos laborales: tener un oficio no significa acceder automáticamente a los salarios más altos.

La remuneración aumenta cuando también lo hacen la experiencia, la especialización y la responsabilidad dentro de una obra.

Además, existen derechos laborales que deben ser respetados incluso cuando se trata de trabajadores extranjeros. La Autoridad Noruega de Inspección Laboral señala que los trabajadores tienen derecho a conocer sus horarios, contar con un contrato y recibir las remuneraciones correspondientes.

En construcción también existen reglas específicas sobre gastos de viaje, alojamiento y alimentación cuando una persona es enviada a trabajar fuera de su lugar de residencia.

La construcción noruega también enfrenta una falta de trabajadores cualificados

El relato de González coincide con un fenómeno más amplio señalado en distintos mercados laborales: la dificultad para conseguir trabajadores con conocimientos técnicos y experiencia.

En Noruega, la construcción cuenta con un salario mínimo sectorial obligatorio, incluso para trabajadores extranjeros, mientras que la remuneración real puede ser superior según el contrato y la calificación.

La combinación entre demanda de personal especializado, salarios relativamente elevados y sistemas de jornada flexibles explica parte del atractivo que el país tiene para trabajadores que buscan emigrar.

Pero también obliga a mirar más allá de la cifra salarial: el sueldo bruto no equivale al dinero disponible después de impuestos y gastos cotidianos.

El caso de Pablo González, más allá del sueldo

Después de siete años en Noruega, Pablo González describió un mercado laboral donde la experiencia y la especialización tienen un peso determinante.

Su relato muestra que un trabajador de la construcción puede acceder a ingresos significativamente superiores cuando suma conocimientos técnicos o responsabilidades, pero también que las cifras más altas no representan necesariamente lo que cobra cualquier albañil.

La experiencia del argentino funciona así como una ventana a un sistema laboral diferente, en el que los salarios, las horas extra y la organización de las jornadas pueden modificar de manera importante el ingreso final.