La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva Red de Empleo Capital, una plataforma que fue completamente actualizada para conectar a trabajadores, personas que buscan capacitarse y empresas que necesitan incorporar personal. El portal ya cuenta con 20.000 currículums y tendrá un papel estratégico frente a la expansión industrial de la ciudad y la futura demanda de trabajadores del Parque Industrial.

La herramienta reúne perfiles laborales, ofertas de capacitación y un registro de trabajadores de distintos oficios. Además, permite que cualquier persona, sin límite de edad, profesión u oficio, pueda cargar su CV y quedar disponible para futuras búsquedas laborales.

El portal incorpora perfiles de oficios matriculados y propuestas de capacitación para fortalecer la inserción laboral.

“Es un día muy significativo para la ciudad. Acabamos de presentar la Red de Empleo Capital, una red de empleo que se actualizó totalmente, que tiene ya cargados 20.000 CV”, destacó la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, en diálogo con AM550.

La funcionaria aclaró que esos perfiles no corresponden únicamente a vecinos de Neuquén. “No sólo son ciudadanos neuquinos y neuquinas, sino también de otras ciudades y de otras provincias que vienen en búsqueda de esa oportunidad”, explicó.

Pensada para el nuevo perfil industrial

Uno de los principales objetivos de la actualización es que la Red de Empleo Capital funcione como una herramienta de anticipación frente a las necesidades de las empresas que se instalarán en el nuevo Parque Industrial.

Según explicó Pasqualini, actualmente hay 547 empresas inscriptas para desarrollar sus proyectos en ese espacio y se estima que será necesario incorporar alrededor de 20.000 perfiles laborales. Ante esa demanda, el municipio busca comenzar a formar trabajadores antes de que se produzcan las incorporaciones.

“Vamos a trabajar un pasito adelante para capacitar con las empresas que queden de estas 547 que ya están inscriptas para desarrollar sus empresas en el parque”, sostuvo.

En ese sentido, se diseñarán trayectos formativos de acuerdo con los puestos que requieran las compañías. El objetivo es que los trabajadores lleguen preparados al momento de las contrataciones y que esas búsquedas se canalicen a través del portal municipal.

“Vamos a trabajar con los trayectos formativos para que ya esos 20.000 perfiles estén listos al momento de la incorporación”, remarcó Pasqualini.

La estrategia también apunta a consolidar un nuevo perfil laboral para la capital neuquina, que en los últimos años amplió su oferta de capacitación en construcción, servicios turísticos, tecnología e innovación y que ahora suma con mayor fuerza la formación vinculada a la actividad industrial.

Oficios, capacitación y más participación de mujeres

La nueva plataforma también incorpora un botón específico para quienes necesitan contratar trabajadores de oficios matriculados. Allí se pueden encontrar perfiles como electricistas, plomeros y otros profesionales vinculados a tareas habituales en los hogares.

“Todo lo que normalmente en una casa se necesita está en la Red de Empleo”, explicó Pasqualini, quien destacó que la herramienta busca ampliar las posibilidades de vinculación entre quienes ofrecen sus servicios y quienes necesitan contratarlos.

Otro dato destacado es la participación femenina: el 60% de los 20.000 currículums actualmente cargados corresponde a mujeres.

María Pasqualini destacó el rol de la plataforma para anticiparse a la demanda laboral del Parque Industrial.

La Red de Empleo Capital trabaja además de manera articulada con el área municipal de Capacitación. Pasqualini recordó que durante los últimos tres años unas 30.000 personas participaron de diferentes propuestas formativas.

“El objetivo es capacitar en lo que la ciudad necesita, con esa demanda que la ciudad necesita”, señaló la funcionaria, y mencionó entre los sectores prioritarios la construcción, los servicios turísticos, la tecnología y la innovación. A partir de ahora, esa planificación incorporará también los requerimientos del desarrollo industrial de Neuquén.

Un portal renovado y sin límites para registrarse

La nueva Red de Empleo Capital reemplaza y actualiza el antiguo portal Impulsa. Los perfiles que ya estaban registrados fueron migrados a la nueva plataforma, por lo que quienes habían cargado su información no necesitan comenzar nuevamente el proceso.

“Nosotros teníamos un portal que se llamaba Impulsa, que ahora lo actualizamos, lo modernizamos con mucha más tecnología y se migraron estos perfiles”, explicó Pasqualini.

La funcionaria también destacó que el crecimiento poblacional de Neuquén genera una demanda laboral constante. Según datos recientes mencionados durante la presentación, alrededor de 70 personas ingresan diariamente a la ciudad. La plataforma, además, no establece restricciones para cargar un perfil. “Tengas la edad que tengas y tengas la profesión, el oficio o tu perfil de CV, lo podés cargar”, afirmó Pasqualini.

Las condiciones para cada contratación serán luego determinadas por las empresas de acuerdo con sus necesidades específicas, pero el municipio busca que la mayor cantidad posible de perfiles estén disponibles y puedan acceder a las oportunidades que genere el crecimiento económico de la ciudad.

En paralelo, la Municipalidad anunció la quinta edición de la Feria de Empleo, que se realizará el 30 de septiembre y el 1 de octubre, de 10 a 17, en el salón Rainbow del Casino Magic. La iniciativa se suma a la nueva Red de Empleo Capital como parte de una estrategia destinada a fortalecer la vinculación entre trabajadores, empresas y capacitación.