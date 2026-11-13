Trashumancia en Chos Malal: los crianceros comenzaron los arreos hacia las veranadas

La trashumancia volvió a hacerse visible en las calles de Chos Malal con el paso de los primeros arreos de animales hacia los campos de veranada. Este año, las condiciones más favorables en las zonas de invernada permitieron que las familias crianceras demoraran el inicio del recorrido, que habitualmente comienza durante la segunda quincena de octubre.

La mañana de la localidad estuvo marcada por una de las postales más representativas de la identidad del Norte Neuquino: las tropas de animales conducidas por sus crianceros a través del histórico Callejón de Arreo, hoy convertido en calle San Martín, siguiendo el tradicional Camino al Real.

El movimiento marca el comienzo de una nueva temporada de desplazamientos hacia los campos de altura de la cordillera. Se trata de una práctica ancestral que combina producción ganadera, conocimiento del territorio y una forma de vida transmitida de generación en generación.

Por qué este año se demoraron los primeros arreos

A diferencia de temporadas anteriores, cuando la sequía y la falta de pasturas obligaban a numerosas familias a comenzar el traslado durante la segunda quincena de octubre, este año el escenario fue diferente.

La mayor humedad de los campos de invernada, la disponibilidad de agua y la recuperación de las pasturas permitieron prolongar la permanencia de los animales en esos sectores.

Estas condiciones retrasaron la salida hacia las veranadas y modificaron el calendario habitual de los crianceros. Recién ahora comienzan a observarse con mayor frecuencia las tropas que atraviesan distintos puntos del Norte Neuquino.

La disponibilidad de alimento y agua en los campos bajos es determinante para organizar el movimiento. Los crianceros deben evaluar el estado de los animales, las condiciones del terreno y las posibilidades de pastoreo antes de emprender las largas jornadas de traslado.

Qué es la trashumancia y por qué sigue siendo fundamental para Neuquén

La trashumancia es un sistema de producción ganadera basado en el desplazamiento estacional de los animales entre dos tipos de campos: las invernadas, donde permanecen durante los meses más fríos, y las veranadas, ubicadas en zonas de mayor altura, donde encuentran pasturas durante la temporada cálida.

Este movimiento responde a las características climáticas y geográficas de la región cordillerana. No es un traslado ocasional: forma parte de un calendario productivo que requiere planificación, experiencia y conocimiento de los caminos.

En el Norte Neuquino, la actividad está profundamente vinculada con la crianza de chivos, ovejas y otros animales. Las familias sostienen una economía rural en la que el aprovechamiento estacional de los pastizales resulta central.

Por eso, cada arreo representa mucho más que el desplazamiento de una tropa. También expresa la continuidad de una actividad productiva y cultural que forma parte del patrimonio de la provincia.

Qué tareas realiza la Provincia para acompañar a los crianceros

En paralelo con el comienzo de los desplazamientos, el Gobierno de Neuquén desarrolla tareas de acompañamiento destinadas a mejorar las condiciones de los arreos.

Entre las acciones informadas se encuentran:

Traslado de agua hacia puntos estratégicos de los recorridos.

Acondicionamiento de espacios para la hidratación del ganado.

Construcción y reparación de cargaderos.

Mantenimiento de instalaciones vinculadas con la actividad.

Estas intervenciones buscan facilitar el paso de los animales y contribuir a su bienestar durante los extensos recorridos hacia las zonas de veranada.

La disponibilidad de agua es uno de los aspectos centrales, especialmente en trayectos largos y sectores donde los puntos de abastecimiento pueden encontrarse distanciados.

El impacto de la trashumancia en las comunidades del Norte Neuquino

La circulación de los arreos también tiene consecuencias en la vida cotidiana de las localidades y parajes atravesados por los crianceros. En Chos Malal, el paso de los animales recupera una imagen histórica de la ciudad y recuerda el vínculo que mantiene con la actividad rural.

Los caminos de arreo son parte de una geografía productiva que conecta campos, familias y comunidades. La continuidad de esta práctica depende de múltiples factores: las condiciones climáticas, el estado de las pasturas, la disponibilidad de agua, la conservación de los caminos y las posibilidades económicas de las familias.

Su preservación también requiere compatibilizar el tránsito ganadero con el crecimiento urbano, la circulación vehicular y el cuidado de los espacios utilizados tradicionalmente para los arreos.

Una tradición que atraviesa generaciones

La trashumancia no solo conserva una técnica de producción ganadera. También sostiene saberes vinculados con la orientación, el manejo de los animales y la elección de los recorridos, transmitidos dentro de las propias familias.

En abril de 2026, las hermanas Graciela y Palmira Mellado compartieron su experiencia como arrieras y contaron cómo organizan los desplazamientos. En aquella oportunidad, describieron recorridos de hasta 16 días, con jornadas que requieren provisiones, planificación y adaptación a las condiciones del terreno.

La experiencia permite dimensionar el esfuerzo que implica mantener esta actividad. Detrás de cada tropa hay familias que organizan su vida alrededor de los ciclos naturales y de las necesidades de sus animales.

También existe un antecedente que muestra la dimensión territorial de esta práctica: en 2022, durante un operativo provincial, se informó que los arreos utilizaban alrededor de 1.868 kilómetros de rutas en Neuquén y que participaban aproximadamente 1.500 familias. Es una referencia histórica que permite comprender la extensión de los desplazamientos, aunque no representa una cifra actualizada de la temporada 2026-2027.

Qué deben tener en cuenta los automovilistas durante los arreos

El comienzo de los desplazamientos también requiere atención de quienes circulan por las rutas y caminos rurales del Norte Neuquino.

Cuando una tropa atraviesa una zona de circulación vehicular, es importante: