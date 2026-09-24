La infraestructura de seguridad de Neuquén comenzó a mostrar un cambio que abarca mucho más que la renovación de una comisaría. Obras edilicias, nuevos móviles, cámaras de videoseguridad, equipamiento policial y ampliación de la capacidad carcelaria forman parte de un mismo proceso de inversión que se despliega en distintos puntos de la provincia.

El Gobierno provincial informó que son 45 las obras de infraestructura vinculadas a seguridad, con más de 46.500 metros cuadrados de edificación. Dentro de ese esquema, las comisarías ocupan un lugar central, con intervenciones que van desde refacciones integrales hasta ampliaciones y renovación de servicios.

El gobernador Rolando Figueroa puso el foco en ese proceso durante el informe de gestión que brindó este miércoles en el Espacio Duam de Neuquén.

“Es una prioridad mejorar absolutamente todas las comisarías de la provincia”, dijo el mandatario.

De edificios deteriorados a dependencias que vuelven a ponerse en condiciones

El punto de partida planteado por la gestión fue el estado de la infraestructura policial que encontró en diciembre de 2023. Figueroa sostuvo que las comisarías estaban “totalmente abandonadas” y explicó que el programa comenzó con diez dependencias, con la intención de extender las mejoras al resto.

Una de las obras ya inauguradas es la comisaría de Centenario, mientras que continúa la construcción de la dependencia de Alta Barda, una obra que, según señaló el gobernador, era muy solicitada.

“Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, adelantó.

La comisaría de Centenario fue una de las dependencias intervenidas.

Las intervenciones no se limitan a una puesta a punto superficial. El programa contempla refacciones integrales, ampliaciones, adecuación de oficinas administrativas y renovación de sanitarios y vestuarios.

También incluye mejoras en alojamientos transitorios y en las redes de electricidad, gas, agua y cloacas, además de sectores operativos y playones para el mantenimiento y resguardo de los móviles policiales.

Más cámaras y tecnología para el trabajo policial

La transformación también se trasladó al monitoreo de videoseguridad. La red provincial pasó de 622 cámaras en 2023 a 2.040 operativas en 2025, un crecimiento del 228 por ciento.

La expansión no termina allí: el objetivo anunciado por la Provincia es alcanzar 4.200 dispositivos el próximo año.

A la tecnología de monitoreo se suma la incorporación de herramientas para el trabajo cotidiano de los efectivos. Entre ellas aparecen 200 bodycams y dispositivos de baja letalidad.

La inversión destinada a este último equipamiento supera los 5.500 millones de pesos, de acuerdo con el balance presentado por Figueroa.

“En armas menos letales, tenemos Taser, que hemos comprado 100, y Byrna, que hemos comprado 1.000 pistolas y 100 rifles”, mencionó.

El parque automotor también crece

Otro de los cambios se encuentra en los móviles policiales. La cantidad informada pasó de 690 unidades en 2023 y la previsión para 2026 es alcanzar 950.

El crecimiento del parque automotor forma parte de una recomposición más amplia del equipamiento de la Policía, junto con las obras edilicias y la incorporación de tecnología.

Así, mientras las dependencias suman espacios y servicios renovados, los efectivos cuentan con nuevas herramientas para desarrollar sus tareas en el territorio.

Más plazas para sacar presión de las comisarías

La inversión en infraestructura también alcanza al sistema carcelario y tiene una relación directa con el funcionamiento de las comisarías.

Cuando comenzó la gestión había 492 plazas carcelarias. Las obras en marcha permitirán superar las 910, lo que representa un incremento del 184 por ciento.

Las obras carcelarias sumarán más de 38.000 metros cuadrados.

En total, las nuevas obras carcelarias sumarán más de 38.000 metros cuadrados de infraestructura.

El crecimiento de la capacidad de alojamiento apunta además a resolver una situación que impacta directamente sobre las dependencias policiales: la permanencia de personas privadas de la libertad en lugares que no fueron diseñados para cumplir esa función.

“Esto va a alivianar mucho el trabajo de las comisarías, que están sumamente sobrecargadas de trabajo que no tendrían que estar haciendo”, apuntó.

Una inversión que atraviesa toda la estructura

El proceso reúne obras que se pueden ver en los edificios, pero también incorporaciones que quedan dentro del funcionamiento diario de la Policía: más espacios, mejores instalaciones, nuevos móviles, cámaras, equipamiento y mayor capacidad carcelaria.

El plan provincial concentra esas intervenciones en distintos puntos del territorio y plantea una renovación progresiva de la infraestructura vinculada a seguridad.

Para Figueroa, la recuperación de las comisarías forma parte de una política más amplia. La meta expresada por el gobernador es que las mejoras alcancen a todas las dependencias de la provincia y que el crecimiento de la infraestructura acompañe las necesidades del sistema policial.