Las intensas lluvias provocaron el desborde del arroyo Gutiérrez en San Carlos de Bariloche y afectaron viviendas del barrio Villa Los Coihues. El caudal llegó a duplicarse, según datos del Departamento Provincial de Aguas (DPA), y obligó al municipio a desplegar un operativo de emergencia para controlar la situación.

El agua ingresó a varias propiedades ubicadas sobre la calle Sierra de las Quijadas, en la zona oeste de la ciudad. Ante la situación, los vecinos reclamaron la apertura de las compuertas que regulan el flujo del agua en terrenos del Ejército Argentino.

Desde la Municipalidad informaron que funciona una mesa de trabajo integrada por Protección Civil, el DPA, el Ejército y la delegación municipal Cerro Catedral. Los equipos coordinan maniobras para evacuar el exceso de agua sin agravar el riesgo de inundaciones en los sectores ubicados aguas abajo.

Durante los primeros días de la semana se abrieron gradualmente las compuertas en tres oportunidades, pero la descarga resultó insuficiente frente al volumen acumulado. Las autoridades resolvieron no aumentar la apertura porque podría agravar las inundaciones desde la avenida Bustillo hacia la costa.

Los sectores más comprometidos se encuentran entre las compuertas de Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues, con mayores complicaciones desde el Puente Negro hacia la naciente del arroyo. El agua afecta principalmente a lotes y viviendas cercanos a la ribera, en una zona de mallín que no logra absorber el exceso hídrico.

En paralelo, las cuadrillas municipales realizaron tareas de relleno y enripiado en el sector afectado y prevén avanzar con maquinaria pesada para limpiar el cauce. Los trabajos apuntan a retirar sedimentos y residuos forestales que obstaculizan la circulación del agua, mientras continúan los controles del nivel del arroyo en el puente de la avenida Bustillo y en Virgen de las Nieves.