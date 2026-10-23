El Gobierno de Neuquén mantiene los vuelos de asistencia a familias afectadas por el temporal, con evacuaciones preventivas, traslados aéreos y distribución de suministros en sectores de difícil acceso. Los operativos se concentran, entre otras zonas, en Bajada de Los Molles, en la jurisdicción de Puente Picún.

Durante la jornada, una pareja de adultos mayores fue evacuada preventivamente y trasladada hasta la comuna de Puente Picún. Según la información oficial, ambas personas se encontraban en buen estado de salud.

Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Protección Civil y la Dirección Provincial de Aeronáutica, en articulación con las autoridades locales. Los equipos continúan realizando vuelos para asistir a otras familias y facilitar el desplazamiento seguro de pobladores afectados por el aumento del caudal de los ríos.

Evacuaron a una pareja de adultos mayores en Puente Picún

La evacuación preventiva se concretó en el sector de Bajada de Los Molles, donde las condiciones derivadas del temporal dificultan la circulación terrestre. La pareja fue trasladada hasta la comuna y quedó bajo resguardo, sin que se reportaran problemas de salud.

La intervención forma parte de un operativo más amplio para identificar a las familias que necesitan ayuda y determinar qué sectores requieren atención prioritaria.

Operativo aéreo de asistencia a familias afectadas por el temporal en zonas rurales de Neuquén - Foto: Neuquén Informa

Qué elementos llevan los vuelos de asistencia

Los nuevos recorridos aéreos permiten distribuir alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales. También se brinda atención médica a los pobladores que lo necesitan.

La asistencia resulta fundamental para las familias que tienen dificultades para acceder a servicios básicos o trasladarse por sus propios medios debido al incremento del caudal de los cursos de agua.

Además de llevar suministros, las aeronaves realizan traslados de personas que no pueden atravesar los ríos de manera segura. Estas operaciones buscan facilitar el regreso de los habitantes a sus domicilios cuando las condiciones lo permiten.

La coordinación con las autoridades locales

La Dirección Provincial de Protección Civil, a cargo de Carlos Cruz, trabaja junto con Aeronáutica y las autoridades comunales para organizar las intervenciones.

La coordinación se realiza directamente con Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún, quien participa en la identificación de las familias que necesitan asistencia y en la definición de las prioridades. También existe articulación con referentes regionales de Piedra del Águila para evaluar nuevas intervenciones.

Por qué el clima condiciona los operativos

Los vuelos están sujetos a las condiciones meteorológicas. Los equipos aprovechan las ventanas de buen tiempo para completar las tareas previstas, ante el pronóstico de un nuevo desmejoramiento durante la tarde.

Esta limitación obliga a organizar los traslados y la distribución de suministros según las posibilidades de operación segura. La asistencia aérea permite llegar a pobladores que no pueden acceder por tierra, pero su continuidad depende de la evolución del tiempo.

El aumento del caudal de los ríos agrega otra dificultad: los cruces que antes podían realizarse por medios propios pueden volverse peligrosos, por lo que las autoridades recurren a traslados coordinados para reducir los riesgos.

Cómo seguirá la asistencia a las familias

El Gobierno provincial informó que continuará con los vuelos mientras las condiciones meteorológicas permitan operar de manera segura. Las prioridades son sostener la entrega de suministros, brindar atención sanitaria y facilitar los traslados de pobladores afectados por el temporal.

La evolución del tiempo y de los caudales será determinante para definir las próximas intervenciones. Por el momento, la información oficial no precisa cuántas familias permanecen aisladas en el área de Puente Picún ni cuándo podrían normalizarse todos los accesos.