Un joven artista de 27 años dio su primer show frente a cientos de personas el pasado 14 de octubre. Y este debut no fue ni más ni menos que teloneando el recital de la banda Conociendo Rusia en Neuquén, en el marco de su gira Mateo.

Mientras transita sus primeros pasos como artista, Imanol Rodríguez todavía descubre si quiere construir una carrera profesional en la música. Pero lo que sí sabe es que lo disfruta y que ya es más que un pasatiempo.

El joven se dedica a la ortopedia en una empresa familiar y también es técnico quirúrgico, ya que uno de sus sueños en un momento fue estudiar medicina. Sin embargo la música siempre fue su segundo “trabajo” por la cantidad de horas que le dedica a ir a clases de piano, canto y guitarra.

Un debut soñado que abrió la puerta a más objetivos

Imanol nunca se había subido a un escenario ni había tocado para tanta gente, hasta que fue seleccionado por el público para ser telonero de la banda Conociendo Rusia y ahí descubrió una nueva pasión: estar arriba de un escenario.

Si bien el joven cantante siempre había mantenido la música en segundo plano, disfrutándola como un hobby, luego del recital el pasado miércoles 14 de octubre comenzó a soñar con grandes escenarios, viendo que la música va ocupando un mayor lugar en su vida.

Aunque hasta ahora no daba shows, Imanol tiene claras algunas metas mientras empieza a construir su camino como artista. El joven tiene en proyecto lanzar en breve un EP con al menos tres canciones propias, aunque ya tiene alrededor de diez escritas y planea unir todo en un disco.

Su inspiración: la naturaleza neuquina para expresar sus emociones

Una de las particularidades de sus canciones está en las letras: son, fundamentalmente, neuquinas. Su música encuentra inspiración principalmente en la naturaleza de Neuquén, la ciudad donde vive, con referencias que van desde sus ríos hasta sus atardeceres.

Pero también utiliza experiencias personales, romances y aprendizajes. Su primera canción la escribió a principios de 2025 cuando se enamoró y encontró las palabras para escribir eso que desde hace tiempo quería decir.

“Para nuestro primer aniversario le escribí una canción a ella, "La Chica de la Luna" y grabé una maqueta para mostrársela. A los pocos meses me separé y ahí vino la segunda, “La Orilla del Sol” que fue la que más me destrabó el proceso creativo”, relata Imanol sobre su trayectoria.

“Pensé que iba a poder escribir una sola canción en mi vida, que fue la primera, pero de repente empecé a escribir más, un poco en forma terapéutica para lidiar con esa situación. El verano pasado fue mi boom creativo. La naturaleza es mi gran fuente de inspiración, escribo sobre lo que me pasa en la vida, pero uso metáforas de la naturaleza”.

Imanol destaca que uno de sus principales recursos son las metáforas, ahí es donde entran los paisajes neuquinos, porque ahí encuentra eso que quiere expresar implícitamente, sentires, colores y momentos.

“Hice una, dos, tres y me encantó el proceso, todo el tiempo estaba permeable a bajar las ideas y así fue dándose. Hasta ahí vivía la música como oyente, que me apasionaba, pero imagínate vivirla desde el lugar de artista”.

El camino y apoyo incondicional para telonear a Mateo Sujatovich

Con esas primeras canciones, apareció una oportunidad inesperada: ser telonero de Conociendo Rusia en Neuquén. Cuando Mateo Sujatovich anunció su gira solista destacó que quería teloneros locales de cada ciudad para darles visibilidad, brindando la oportunidad que en algún momento le fue otorgada a él antes de formar su banda.

Imanol ya estaba escribiendo canciones y por grabar algunas de ellas, cuando apareció la convocatoria para abrir el show de uno de los artistas que más veces vio en vivo.

“No tenía nada armado, no tengo canciones en Spotify, cuando vi la convocatoria grabé tres en un estudio para mandarlas. En la preselección quedé con dos chicos con más trayectoria”, expresa.

El próximo paso era que la gente eligiera a su favorito para finalmente ser el telonero en Neuquén. Ahí fue cuando su familia y amigos entraron en escena con una campaña de difusión que lo llevó a ser el perfil más votado de los tres finalistas.

"Quiero seguir haciendo esto": sensaciones tocando por primera vez en vivo

“Lo que más me sorprendió del primer show fue lo mucho que lo disfruté”, manifiesta Imanol sobre una experiencia que le abrió la puerta a algo hasta entonces desconocido. “El primer tema estaba re asustado y me equivoqué, pero me fui soltando cuando vi mi familia y amigos que habían ido con remeras, dije me tengo que relajar, pasarla bien y disfrutar”.

En medio del concierto apareció una certeza interna para Imanol: “quiero seguir haciendo esto”, una convicción que ahora utiliza como motor para seguir soñando.

Aunque confiesa que no sabe exactamente cómo es el camino que se debe seguir para construir una carrera musical desde Neuquén, la incertidumbre no lo ha frenado. “Soy nuevo en esto y no sé si lo hago aspirando a tener una carrera y vivir de esto, lo hago porque lo amo, me encanta el proceso y compartir mi música”, revela.

Por otra parte destaca que muchos artistas en búsqueda de una carrera musical se mudan de Neuquén a Buenos Aires, aunque él considera que culturalmente Neuquén está creciendo y que cada vez hay más espacios y propuestas dedicadas al arte.

El escenario de la Confluencia, su propio Movistar Arena: el sueño que ahora persigue

Luego del debut, Imanol busca más oportunidades para darse a conocer, ya sea sólo, con un micrófono frente a unas pocas personas o con una banda ante miles de espectadores.

“Mi próximo paso es seguir grabando mis temas, tengo diez y grabé tres, quiero grabarlas todas y sacarlas en un disco en los próximos meses, es mi objetivo. Y empezar a tocar, en bares, en donde me den un micrófono.”

El debut también terminó de confirmar algo que hasta entonces no sabía: “Me di cuenta en el show del ruso que está buenísimo, que me encanta y lo quiero seguir haciendo. Quiero tocar mis temas con una banda completa”.

"Mi mayor sueño como neuquino y artista es tocar en la Confluencia. Sería un sueño total tocar en el escenario grande, sería mi Movistar Arena o mi River. Es mi sueño, a eso aspiro.”