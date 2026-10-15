“Yo no pensaba que tenía posibilidades”. Matías Nápoli llegó a la ceremonia de los Martín Fierro de la Música sin preparar unas palabras para un eventual triunfo. Estar nominado ya le parecía suficiente. Pero cuando escuchó su nombre como ganador de la categoría Mejor Artista Melódico/Balada, la sorpresa lo dejó sin un discurso escrito y lo llevó a hablar desde la emoción.

“Para mí es un mimo a todo lo que vengo haciendo”, contó el cantante neuquino al recordar una noche que vivió junto a parte de su familia. Había llegado acompañado por su hijo, su hermana y su madre, hasta que le avisaron que debía cambiar de mesa y sentarse con los integrantes de Ráfaga, también nominados.

El desenlace lo encontró desprevenido. Nápoli explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que confiaba en su música y que le dedicaba todo su esfuerzo, pero consideraba que la competencia era difícil. Entre los nominados, su favorito era Benjamín Amadeo, a quien reconocía por su trayectoria. Por eso, ni siquiera había pensado qué decir si ganaba.

“Para mí, ya poder participar y estar nominado era un premio”, recordó. Cuando finalmente recibió el reconocimiento, encontró en la improvisación la manera de transmitir lo que sentía. “A veces, cuando las cosas salen improvisadas y desde adentro, uno logra transmitir lo que siente”, reflexionó.

En su discurso también hubo lugar para su historia como compositor y para Sergio Denis, una de las figuras que marcaron su camino artístico. Nápoli lleva cerca de 25 años componiendo canciones melódicas y encuentra en ese género una identidad que busca sostener, incluso en un mercado donde otros estilos tienen mayor presencia.

Nápoli apuesta por la música romántica desde Neuquén

El cantante reconoció que durante años recibió consejos para probar suerte en España o México. Músicos y productores le señalaron que la balada no siempre encuentra el mismo espacio comercial que el rock, el folclore o el tango en Argentina. Sin embargo, aseguró que no piensa abandonar el estilo que eligió.

Entre los nominados, su favorito era Benjamín Amadeo, a quien reconocía por su trayectoria

“Yo sigo con mi música porque es lo que me gusta, es lo que hago y es lo que amo”, afirmó. Sus canciones giran alrededor del amor y el desamor, dos temas que considera centrales en la vida. También reivindicó a referentes como Sandro, cuyas carreras representan una referencia para su propuesta.

Al hablar de la música actual, mencionó a Luciano Pereyra y Axel como artistas con voces destacadas que también exploran otros sonidos. Para Matías, las colaboraciones y las mezclas de géneros abren posibilidades, aunque a veces pueden desdibujar la identidad musical de cada intérprete. Sobre Pereyra, fue claro: considera que su trabajo dentro del género melódico es “una maravilla”.

Su apuesta tiene una raíz personal y territorial. El artista vive en Neuquén capital con su hijo, de 21 años, y viaja a Buenos Aires cuando sus compromisos profesionales lo requieren. No se imagina necesariamente construyendo su carrera lejos de su provincia, donde mantiene a su familia y a sus amigos.

“Mi lugar es acá”, sostuvo. Contó que conoce a músicos neuquinos que se fueron a Buenos Aires para crecer profesionalmente, pero que él prefiere mantener su base en la ciudad y viajar las veces que sea necesario.

“Siempre digo que soy un embajador de Neuquén y trato de hacerlo con el mayor de los respetos, para dejar a mi provincia lo mejor posible”, agregó.

El cantante prepara un show de más de una hora en Buenos Aires

El premio llega mientras Nápoli prepara una nueva presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires, prevista para el 25 de octubre. El espectáculo durará alrededor de una hora y diez minutos, bastante más que una actuación breve de dos o tres canciones. La idea es mostrar con mayor amplitud su repertorio y acercar al público a la música melódica.

Durante las semanas previas viajó varias veces a la capital para ensayar con los músicos que lo acompañan allí y ajustar el espectáculo. Además de cantar, estudió actuación, escribe y trabaja en composiciones para otros artistas.

La relación con la música comenzó temprano. Nápoli empezó a cantar a los 16 años y grabó su primer disco a los 18, en un estudio con el tecladista Lito Vitale. Más adelante trabajó junto a artistas como Manolo Galván y Celia Cruz. Cuando fue padre, hizo una pausa para dedicarse a su hijo y luego regresó con otro perfil artístico.

Hoy, con más de dos décadas de trayectoria profesional interrumpida, el Martín Fierro se suma a un camino que el cantante prefiere recorrer sin apurarse. “Yo digo que no trabajo en el fin, sino en el camino. Voy disfrutando, pasito a pasito, todo lo que hago”, resumió.

La noche del premio también le dejó un reconocimiento para quienes difunden su trabajo. Nápoli agradeció el espacio de la entrevista y definió a los medios como una parte fundamental para que la música llegue más allá del ensayo y del círculo cercano. Mientras prepara su próximo recital, mantiene el objetivo de seguir creciendo sin dejar Neuquén como punto de partida.









La entrevista completa: