Con la convocatoria a elecciones en Neuquén confirmada para el domingo 14 de febrero del 2027, también comienzan a darse las primeras definiciones en relación a los candidatos del oficialismo para pelear en los distintos municipios que conforman la provincia.

En este marco, la senadora nacional por La Neuquinidad y presidenta de Comunidad, Julieta Corroza confirmó este mediodía el candidato del partido provincial para pelear por la Intendencia de Zapala, una de las ciudades más importantes de la región en términos de densidad poblacional.

Se trata de Diego Koopmann, hermano del actual intendente Carlos, quien el próximo año cumplirá dos mandatos consecutivos en el Sillón Municipal y deberá por ende abandonar el cargo.

Diego Koopmann buscará darle continuidad al proyecto que encabeza Carlos desde hace ocho años. Si bien representa al Movimiento Popular Neuquino (MPN), mantiene un buen vínculo con la administración provincial que lidera el gobernador Rolando Figueroa.

“Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la ciudad de Zapala. Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia”, expresó Corroza en una publicación que realizó en su cuenta de X.

Diego Koopmann es abogado y hermano del actual intendente, Carlos Koopmann y del exvicegobernador y candidato a gobernador de Neuquén, Marcos Koopmann.

De esta manera, el oficialismo neuquino empieza a establecer sus definiciones electorales con el objetivo no solo de darle continuidad al proyecto a nivel provincial, sino también en todos los municipios donde hoy no gobierna un alfil de Comunidad.





