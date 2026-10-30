Gaido y las elecciones 2027: “Uno trabaja todos los días para tener una elección mañana”

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se refirió a las próximas elecciones municipales de 2027 y, aunque evitó poner una fecha sobre la mesa, dejó una definición que marca su posicionamiento de cara al escenario político que se viene: “Yo estoy convencido, podríamos ir a elecciones mañana”.

Consultado sobre los plazos y el momento en que se conocerá una definición respecto del calendario electoral, el jefe comunal sostuvo que su forma de trabajar es hacerlo permanentemente con la mirada puesta en una eventual elección. “Uno trabaja todos los días para tener una elección mañana”, afirmó en diálogo con la prensa luego de la presentación del presupuesto 2027.

Gaido recordó que en algún momento había mencionado septiembre como una posibilidad, en referencia al mes en el que tuvo la oportunidad de ganar su primera elección. Sin embargo, aclaró que la fecha todavía no está definida y que la decisión se tomará cuando llegue el momento.

“Siempre fue mi formato. En algún momento tomamos la idea o pensé en el mes de septiembre y lo dije claramente, porque fue la elección que me tocó la oportunidad de ganar la primera elección”, explicó.

“Siempre fue mi formato. En algún momento tomamos la idea o pensé en el mes de septiembre y lo dije claramente, porque fue la elección que me tocó la oportunidad de ganar la primera elección”, explicó.

Más allá de los plazos electorales, el intendente buscó vincular su posicionamiento con el ritmo de gestión que lleva adelante en la ciudad. En ese sentido, enumeró algunos de los proyectos y obras que, según planteó, forman parte de la transformación de Neuquén y de su proyección a futuro.

Mencionó el desarrollo de los parques industriales, los pueblos tecnológicos, el acompañamiento a la Universidad Nacional del Comahue y un plan de obras distribuido en distintos sectores de la ciudad. También hizo referencia a las condiciones que se generan para impulsar nuevas inversiones privadas.

En relación con la Universidad del Comahue, destacó el compromiso de acompañar sus necesidades de infraestructura, con aulas, mantenimiento y asfalto, entre otros trabajos.

“Uno le pone todos los planes de desarrollo y las obras permanentemente. A veces ni siquiera terminás de visualizar algunas porque ya estás empezando otra y otra”, señaló.

En ese marco, Gaido manifestó su orgullo por el crecimiento de Neuquén y por la proyección que, a su entender, alcanzó la capital provincial a nivel nacional.