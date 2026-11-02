El Concejo Deliberante de Neuquén avanza con el proyecto para fijar en 20 la cantidad de concejales

El Concejo Deliberante de Neuquén dio un nuevo paso en el debate por la cantidad de integrantes que tendrá el cuerpo legislativo municipal. Durante una reunión de la comisión interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos, presidida por la concejala María Victoria Fernández, se avanzó con el tratamiento de los proyectos vinculados a la modificación de la cantidad de bancas.

En primera instancia, obtuvo despacho favorable el proyecto de Ordenanza que establece que el Concejo Deliberante estará integrado por 20 miembros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal.

Asimismo, quedó para su tratamiento en el recinto el proyecto de enmienda de ese mismo artículo, que propone establecer un límite permanente de 20 concejales y eliminar el mecanismo de actualización automática de bancas en función del crecimiento demográfico de la ciudad.

La iniciativa apunta a evitar que la estructura legislativa municipal continúe ampliándose a medida que aumenta la población y forma parte de la discusión política que se instaló en las últimas semanas sobre los costos de funcionamiento del Estado y la cantidad de representantes en el Deliberante.

¿Por qué Neuquén pasaría de 18 a 20 concejales?

Actualmente, el Concejo Deliberante de Neuquén está integrado por 18 concejales. Sin embargo, la Carta Orgánica Municipal establece, en su artículo 53, que la cantidad de representantes debe adecuarse de acuerdo con el crecimiento poblacional.

Con los datos del Censo 2022, corresponde que el cuerpo legislativo pase a tener 20 integrantes a partir de la próxima renovación prevista para 2027. La discusión que ahora atraviesa el Concejo no apunta solamente a incorporar esas dos bancas, sino también a definir si ese número quedará establecido como un máximo permanente, independientemente de cuánto siga creciendo la población.

El tema volvió a tomar impulso luego de que el intendente Mariano Gaido anunciara, en octubre, que impulsaría una modificación de la Carta Orgánica para fijar definitivamente en 20 la cantidad de concejales.

El jefe comunal fundamentó la propuesta en la necesidad de reducir los costos de la política y mejorar la eficiencia del Estado municipal. Durante la presentación, sostuvo que el objetivo es evitar que el crecimiento de la ciudad se traduzca automáticamente en una mayor estructura legislativa.

La consulta popular que propone Gaido para 2027

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la modificación de la Carta Orgánica sea puesta a consideración de los vecinos mediante una consulta popular durante las elecciones de 2027.

La intención del Ejecutivo es que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre el límite de integrantes que tendrá el Concejo Deliberante en los próximos años.

Gaido planteó que se utilizaría un mecanismo similar al aplicado en 2021, cuando Neuquén realizó una consulta popular vinculada a la eliminación de las elecciones municipales de medio término, una modificación que obtuvo el respaldo del 66% de los vecinos.

El debate sobre la cantidad de bancas no es nuevo. En 2021 ya se había intentado incorporar una propuesta para congelar el número de concejales, aunque aquella iniciativa no consiguió los votos necesarios para avanzar en ese momento.

Ahora, con el nuevo escenario demográfico y la previsión de que el cuerpo pase a 20 integrantes en 2027, el oficialismo busca avanzar con una reforma que establezca esa cifra como definitiva.

De esta manera, el tratamiento en el recinto será una instancia clave para determinar si la propuesta consigue el respaldo legislativo necesario para continuar el camino hacia una eventual consulta popular.