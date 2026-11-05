El Concejo Deliberante de Neuquén fijó en 20 el número de ediles y la medida deberá ratificarse en una consulta popular

En el marco de la 19° sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves 5 de noviembre, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal para fijar en 20 el número de ediles en la capital provincial ante su crecimiento demográfico registrado año tras año.

La iniciativa contó con el respaldo de 13 concejales, 12 presentes en el recinto y uno que votó de manera virtual.

El proyecto propone establecer un límite permanente de 20 concejales y eliminar el mecanismo de actualización automática de bancas en función del crecimiento demográfico de la ciudad. La iniciativa apunta a evitar que la estructura legislativa municipal continúe ampliándose a medida que aumenta la población y forma parte de la discusión política que se instaló en las últimas semanas sobre los costos de funcionamiento del Estado.

Más allá de su aprobación en el Concejo Deliberante de Neuquén, ahora serán los ciudadanos quienes, a través de una consulta popular, decidan si ratifican o no la medida en la previa de las elecciones municipales que se llevarán a cabo el año que viene, aun sin fecha confirmada.

¿Por qué Neuquén pasaría de 18 a 20 concejales?

Actualmente, el Concejo Deliberante de Neuquén está integrado por 18 concejales. Sin embargo, la Carta Orgánica Municipal establece, en su artículo 53, que la cantidad de representantes debe adecuarse de acuerdo con el crecimiento poblacional.

Con los datos del Censo 2022, corresponde que el cuerpo legislativo pase a tener 20 integrantes a partir de la próxima renovación prevista para 2027.

El intendente Mariano Gaido fundamentó la propuesta que hizo hace semanas en la necesidad de reducir los costos de la política y mejorar la eficiencia del Estado municipal. Durante la presentación, sostuvo que el objetivo es evitar que el crecimiento de la ciudad se traduzca automáticamente en una mayor estructura legislativa.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que la modificación de la Carta Orgánica sea puesta a consideración de los vecinos mediante una consulta popular durante las elecciones de 2027.

La intención del Ejecutivo es que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre el límite de integrantes que tendrá el Concejo Deliberante en los próximos años.

Eliminación de la tasa CAN

El Concejo Deliberante de Neuquén también aprobó en la sesión de este jueves 5 de noviembre, por 16 votos a favor y ninguno en contra, la eliminación de la tasa CAN de los tributos municipales.

La decisión se tomó luego de lo que fue el inicio de la licitación del centro de transferencias en el Complejo Ambiental de Neuquén.