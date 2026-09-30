Un perro que había quedado atrapado en un canal fue rescatado durante el mediodía por integrantes de Bomberos Voluntarios de Andacollo. El animal no podía salir por sus propios medios y un vecino dio aviso para solicitar ayuda.

Al lugar acudieron el Sargento Cristian Torres y el Cabo Primero Cristian Pérez, quienes intervinieron para retirar al perro del canal y ponerlo a salvo.

El operativo terminó con el rescate exitoso del animal, que quedó fuera de peligro. Desde la institución destacaron el compromiso de los efectivos ante situaciones que requieren asistencia y cuidado de animales.

Un vecino alertó por el perro atrapado

El pedido de ayuda llegó a los Bomberos Voluntarios de Andacollo – Central N.º 11 durante el mediodía.

Según informó la institución, un vecino advirtió que un perro había quedado dentro de un canal y que no podía salir por sus propios medios.

Ante la situación, se desplazaron hasta el lugar el Sargento Cristian Torres y el Cabo Primero Cristian Pérez.

El operativo terminó con el animal a salvo

Los efectivos realizaron la intervención necesaria para sacar al perro del canal.

Finalmente, el animal pudo ser rescatado y puesto a salvo, sin que se informaran consecuencias posteriores para su estado.

La intervención permitió resolver una situación que, de continuar, podía mantener al perro expuesto dentro del canal sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El antecedente de otros rescates de animales

El trabajo de Bomberos Voluntarios de Andacollo se suma a otros operativos registrados en la región en los que los equipos de emergencia intervinieron para asistir a animales en situaciones de riesgo.

En agosto, por ejemplo, Bomberos de Andacollo participaron junto a personal de Vialidad en el rescate de personas que habían quedado atrapadas por la nieve en un sector de Huinganco.

También existen antecedentes recientes de rescates de perros realizados por bomberos en distintas localidades de Neuquén. En Centenario, dos bomberos voluntarios salvaron a un dogo argentino que había caído dentro de una cisterna y presentaba signos de hipotermia y lesiones en sus patas.

En otro operativo, Bomberos Voluntarios de Chos Malal rescataron a un perro que había caído a un canal y había quedado enterrado en el barro, luego de que vecinos escucharan sus ladridos.

Estos antecedentes muestran que los pedidos de auxilio relacionados con animales también pueden requerir la intervención de equipos preparados para acceder a lugares de difícil salida.

El cuidado de los animales también forma parte de la respuesta

Desde Bomberos Voluntarios de Andacollo destacaron el compromiso permanente de su personal, no solamente frente a emergencias que involucran personas, sino también ante situaciones en las que se requiere solidaridad, responsabilidad y cuidado de los animales.

En este caso, la alerta de un vecino permitió que los efectivos llegaran hasta el lugar y evitaran que el perro permaneciera atrapado.

El rescate terminó sin consecuencias informadas

El caso concluyó con el perro fuera del canal y a salvo. No se brindaron detalles sobre si el animal tenía dueño, si sufrió lesiones ni sobre las condiciones específicas del canal donde había quedado atrapado.

Esos datos podrían conocerse si posteriormente los Bomberos Voluntarios de Andacollo o vecinos de la zona aportan información adicional.