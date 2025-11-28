El intendente de Andacollo, Manuel San Martín, publicó una carta abierta en la que pidió mantener la calma y respetar el proceso judicial que avanza por un presunto fraude contra el municipio. El mensaje se compartió en redes sociales horas después de que la Fiscalía imputara a cuatro personas por una serie de maniobras que habrían afectado las cuentas públicas.

El jefe comunal remarcó que la denuncia que él mismo presentó derivó en un paso decisivo dentro de la causa. “Este avance confirma que actuamos como correspondía y que no había otra forma de defender los recursos de nuestros vecinos”, sostuvo. Para San Martín, la investigación ingresó en una etapa de solidez probatoria que permite mirar el proceso con serenidad.

En su carta, reconoció que el caso despertó emociones contrapuestas dentro de la comunidad. Señaló que entiende la expectativa de quienes reclaman respuestas rápidas, pero también el malestar que atraviesan familias involucradas en las sospechas. Hizo hincapié en que, en un pueblo pequeño, las tensiones pueden escalar si no se actúa con prudencia.

Por eso pidió explícitamente bajar el tono y evitar especulaciones mientras la Justicia trabaja. “Nuestro rol es cuidar la convivencia y respetar la presunción de inocencia”, afirmó. Planteó además que la investigación tendrá el tiempo necesario para ordenar la información y avanzar hacia la verdad.

San Martín destacó que la gestión municipal continúa en marcha a pesar del impacto institucional del caso. Aseguró que sigue firme su compromiso con la austeridad y las cuentas claras, y subrayó que el objetivo final es garantizar que cada peso recuperado vuelva a destinarse a obras y servicios para los habitantes de Andacollo.

Con un llamado a la unidad, cerró la carta reiterando que la decisión de denunciar fue tomada pensando en el futuro del pueblo y en la obligación de proteger sus recursos. Según planteó, ese camino es el único compatible con un gobierno que busca transparencia y orden