Una persona fue trasladada de manera preventiva al Hospital de Andacollo luego de protagonizar un siniestro vial durante la tarde de este jueves en el barrio Cañada de la Cabra. Según las primeras precisiones, las lesiones no revestirían gravedad.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas y asegurar el sector donde ocurrió el accidente.

Como consecuencia del hecho, una persona fue trasladada en ambulancia al Hospital Andacollo para una evaluación médica preventiva.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, las lesiones no serían de gravedad, aunque debía continuar bajo evaluación médica.

El operativo de emergencia

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Andacollo, Policía de Neuquén a través de la Comisaría 30 y personal sanitario del Hospital Andacollo.

Los equipos trabajaron de manera coordinada para asistir a la persona involucrada, realizar el traslado preventivo y garantizar las condiciones de seguridad en el sector.

Por el momento, no fueron informadas las causas del siniestro ni mayores detalles sobre la mecánica del accidente.

Un nuevo siniestro bajo investigación

El hecho se suma a otros episodios viales registrados en el norte neuquino durante los últimos meses. En julio de 2026, un joven murió luego de que el vehículo en el que viajaba cayera por un barranco en un sector de montaña cercano a Andacollo.

También en septiembre, un camión que circulaba por la Ruta Provincial 43 sufrió una falla en los frenos, volcó y cayó por un barranco. Su conductor fue trasladado al hospital local de manera preventiva y sobrevivió al incidente.