La muerte de Matías Ezequiel Perelló Momberg, de 43 años, generó una profunda conmoción en el ambiente cultural de Neuquén y Plottier. El músico murió el martes por la tarde en el violento choque ocurrido en la Bajada de Maida, donde el Chevrolet Corsa que conducía impactó de frente contra un camión cisterna.

La noticia comenzó a generar mensajes de despedida entre quienes compartieron con él escenarios, proyectos, clases y distintas iniciativas vinculadas con la música. Con el paso de las horas, las redes sociales se llenaron de recuerdos que permitieron reconstruir la trayectoria de un hombre que durante años estuvo ligado a la cultura de la región.

Una vida dedicada a la música

Perelló fue músico, docente, productor y gestor cultural. Uno de sus principales proyectos fue MusicArte, espacio desde el que impulsó actividades vinculadas con la enseñanza y utilizó la música como herramienta de encuentro, aprendizaje e inclusión, especialmente con niños y niñas.

También estuvo al frente de Sonar Producciones, desde donde participó en la organización de espectáculos y encuentros que llevaron a distintos músicos y artistas a Plottier y otras localidades de la región.

MusicArte tuvo además una fuerte presencia en actividades solidarias y, según los mensajes publicados después de su muerte, fue declarado de interés por municipios de la zona. Su trabajo como gestor cultural también lo vinculó con reconocidos músicos de la Patagonia y del país, entre ellos Claudio Gabis, Diego Frenkel y Luis Robinson.

Después de atravesar la pérdida de su esposa, Perelló se instaló en Plottier junto a su hijo, donde continuó con sus proyectos musicales y con la producción de espectáculos.

Perelló también se dedicó a la enseñanza de guitarra.

“Un gran amigo de la música”

Entre las despedidas que se multiplicaron en las redes apareció la de Adrián Jaimes, quien recordó especialmente el vínculo que Perelló mantenía con los músicos y la generosidad que, según expresó, tenía con quienes compartían ese ambiente.

“Gracias por haberte conocido y compartir tu enorme generosidad con los músicos”, escribió Jaimes, al despedirlo.

En otra publicación, lo definió como “un gran amigo de la música” y “hermano de corazón”, además de recordar su relación con los shows y con otros artistas.

“Se nos fue inesperadamente”, escribió Jaimes, antes de dedicarle un mensaje de despedida atravesado por el recuerdo de otros músicos y referentes que ya fallecieron.

Las palabras de su amigo reflejaron una característica que también apareció en otros mensajes: el reconocimiento a Perelló no solamente por su trabajo como productor, sino por el acompañamiento que brindaba a otros artistas y por los espacios que generaba alrededor de la música.

El recuerdo de La Buenanueva

La Buenanueva también publicó un mensaje para despedirlo y puso el foco en todo lo que había construido durante años alrededor de la música.

Desde allí recordaron su trabajo como músico, docente y productor, además de su impulso para generar espacios donde otros pudieran expresarse a través del arte.

“Gracias por todo lo que sembraste, Matías. Tu legado seguirá sonando”, expresaron desde La Buenanueva.

La publicación también recuperó un registro de 2021, en el que Perelló hablaba sobre sus proyectos y sobre el trabajo que había convertido en una parte central de su vida.

También lo despidieron sus alumnos

Su faceta como docente también quedó reflejada en las publicaciones que aparecieron después de conocerse su muerte. Desde Edu Urra Informa lo recordaron como “profesor de guitarra de la escuela MusicArte”.

Esa parte de su trayectoria mostró otra dimensión de su vínculo con la música. Además de producir espectáculos y acompañar a artistas, Perelló dedicaba parte de su tiempo a enseñar guitarra y a acompañar a quienes se acercaban a la música para aprender.

Por eso, las despedidas no llegaron únicamente desde el circuito profesional. También aparecieron desde espacios de formación y de personas que habían compartido con él ese vínculo cotidiano con la enseñanza.

Amigos y colegas despidieron al músico en redes sociales.

El mensaje para su familia

La repercusión de su muerte también alcanzó a instituciones que conocían a su familia. La Corporación Interestadual Pulmarí publicó un mensaje dirigido a Claudio Perelló, padre de Matías, y a sus familiares.

“Con enorme tristeza, acompañamos a nuestro compañero Claudio Perelló y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo Matías”, expresaron desde la institución.

El mensaje sumó un abrazo para sus familiares y una despedida para Matías, en otra muestra del impacto que produjo su muerte más allá del ambiente estrictamente musical.

Una despedida que se multiplicó

A medida que se conocía la noticia, comenzaron a aparecer recuerdos desde distintos puntos de la región. Músicos, docentes, productores, alumnos, amigos e instituciones fueron reconstruyendo en sus publicaciones diferentes momentos de la vida de Perelló.

En esos mensajes se repitieron las referencias a su generosidad, su trabajo con los músicos, la enseñanza de la guitarra, la producción de espectáculos y su capacidad para generar espacios vinculados con la cultura.

Matías Ezequiel Perelló Momberg murió a los 43 años después del violento choque ocurrido en la Bajada de Maida. Mientras la investigación busca establecer cómo se produjo el impacto frontal, la comunidad cultural de Neuquén y Plottier comenzó a despedir a uno de sus integrantes y a recordar, a través de la música, los proyectos y los vínculos, la huella que dejó durante años.