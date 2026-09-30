Este miércoles se conoció la identidad del hombre que falleció en el violento siniestro en Bajada de Maida, el martes por la tarde, cerca de Autovía Norte. El choque involucró un auto y un camión cisterna que impactaron de frente.

Como consecuencia, el conductor de un Corsa falleció en el lugar. Se conoció que era un hombre de 43 años oriundo de Plottier. Por otro lado, el conductor del camión de 23 años estaba en shock.

El hecho generó graves complicaciones en la zona y desvíos de vehículos que no podían circular por la zona por el tránsito restringido.

La víctima fue identificada como Matías Ezequiel Perello Momberg, de 43 años. Era quien conducía un Chevrolet Corsa gris de tres puertas que quedó completamente involucrado.

Matías Ezequiel Perello Momberg vivía en Plottier y estaba vinculado al ámbito musical de la región. El hombre se trasladaba a bordo de un Chevrolet Corsa gris cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, terminó impactando de frente contra un camión cisterna de una empresa vinculada a los servicios petroleros.

Tras el choque se produjo además un principio de incendio en la cabina del camión, aunque la situación fue controlada. El conductor del vehículo de mayor porte atravesó una crisis nerviosa como consecuencia del accidente.

La investigación continúa para determinar cómo los autos terminaron impactando de frente ya que circulaban por las manos contrarias. Aún no se sabe cuál invadió el carril del otro o por qué razón.