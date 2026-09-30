Un hombre murió este martes 29 de septiembre tras protagonizar un choque frontal entre un automóvil y un camión cisterna en Bajada de Maida, en Neuquén, cerca de la Autovía Norte.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde. La víctima conducía el automóvil, mientras que el camión era manejado por un joven de 23 años, que sobrevivió al impacto y recibió asistencia tras sufrir una crisis nerviosa.

El comisario Luis Villanueva, de la Dirección de Tránsito, confirmó a Mejor Informado la edad y la procedencia de la víctima. Además, indicó que la circulación estuvo interrumpida de manera preventiva, pero el tránsito ya fue habilitado y funciona con normalidad.

La víctima tenía 43 años y era oriunda de Plottier

En las primeras informaciones sobre el accidente se había estimado que el conductor del automóvil tenía alrededor de 30 años. Sin embargo, el dato fue actualizado luego de la llegada del médico forense al lugar.

Villanueva explicó que la documentación permitió identificar a la víctima y establecer que tenía 43 años y era de Plottier. La apariencia física del hombre había generado inicialmente una estimación de menor edad.

Cómo fue el choque frontal en Bajada de Maida

El accidente involucró a un automóvil y un camión cisterna que impactaron de frente durante la tarde del martes, en un sector próximo a la Autovía Norte.

Tras la colisión, se produjo un principio de incendio en la cabina del camión, aunque el fuego pudo ser controlado y no se informó que se hubiera extendido.

El conductor del vehículo de mayor porte, de 23 años, sobrevivió y debió recibir asistencia luego de atravesar una crisis nerviosa como consecuencia del impacto.