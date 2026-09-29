Así fue el choque frontal entre un auto y un camión cisterna en Bajada del Maida

Un hombre murió este martes 29 de septiembre luego de protagonizar un choque frontal entre un automóvil y un camión cisterna en la zona de Bajada del Maida, en Neuquén, cerca de la Autovía Norte.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde. La víctima fatal era quien conducía el automóvil, mientras que el camión era manejado por un joven de 23 años, quien sobrevivió al impacto y debió recibir asistencia.

Tras el choque se produjo además un principio de incendio en la cabina del camión, aunque la situación fue controlada. El conductor del vehículo de mayor porte atravesó una crisis nerviosa como consecuencia del accidente.

El comisario Luis Villanueva, de la Dirección de Tránsito, le comentó al programa "Entretiempo" que la circulación en el sector fue interrumpida de manera preventiva durante las primeras horas posteriores al impacto. El tránsito ya fue liberado y volvió a circular con normalidad.

Qué se sabe hasta ahora

Por el momento, no fueron determinadas las circunstancias que provocaron el choque frontal.

Las primeras informaciones indican que el automóvil y el camión cisterna impactaron de frente, pero todavía no se estableció si alguno de los dos vehículos realizó una maniobra previa ni cuál fue la trayectoria que llevaba cada uno.

La investigación deberá determinar la mecánica del siniestro vial a partir de las pericias y de los elementos reunidos en el lugar.

En este tipo de accidentes, la posición final de los vehículos, las huellas sobre la calzada, los daños registrados en ambos rodados y eventuales testimonios pueden resultar relevantes para reconstruir cómo ocurrió el impacto.

El camión tuvo un principio de incendio

Luego del choque, la cabina del camión cisterna sufrió un principio de incendio.

La situación pudo ser controlada y no se informó, hasta el momento, que el fuego se haya extendido a otras zonas del vehículo.

El conductor del camión, de 23 años, fue asistido después de atravesar una crisis nerviosa provocada por el impacto.

La principal consecuencia fatal del siniestro fue para el conductor del automóvil, que murió como consecuencia del choque.

El tránsito estuvo interrumpido en Bajada del Maida

Durante el operativo posterior al accidente, la Policía dispuso un corte preventivo en la zona de Bajada del Maida.

Los vehículos que circulaban por el sector fueron desviados temporalmente hacia Casimiro Gómez, mientras se desarrollaban las tareas vinculadas con el siniestro.

Minutos después, la circulación fue habilitada nuevamente y el tránsito volvió a transitar por el sector.

La situación generó una afectación temporal en uno de los sectores de conexión con la Autovía Norte, aunque el corte ya quedó levantado.

La investigación deberá determinar cómo ocurrió

Uno de los principales interrogantes es por qué los dos vehículos terminaron impactando de frente.

Hasta el momento no hay información suficiente para establecer responsabilidades ni para confirmar qué maniobra realizó cada conductor antes del impacto.

La investigación deberá establecer la mecánica del choque y reunir elementos que permitan determinar las circunstancias concretas en las que ocurrió.

También será relevante conocer los resultados de las pericias realizadas sobre los vehículos y la calzada, además de cualquier testimonio que pueda aportar información sobre los momentos previos al accidente.