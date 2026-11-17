A través del decreto número 1908/2026, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa adjudicó la contratación de la obra para la ampliación de los talleres y espacios exteriores de la EPET 10 de Plaza Huincul, a la empresa Tecnobras Argentina SA, con un presupuesto de $5.323.130.501, a valores de agosto de 2026 y un plazo de ejecución de 390 días corridos a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado por precio global.

Esta iniciativa forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno provincial, que contempla más de 65.000 metros cuadrados entre nuevos edificios y ampliaciones de establecimientos educativos técnicos.

En la misma norma también se aprobó el contrato a suscribir con la empresa adjudicataria, que una vez firmado permitirá el inicio de las obras, y el correspondiente anticipo financiero del 15% del monto a contratar.

La EPET 10 cuenta actualmente con tres turnos y una matrícula cercana a los 900 estudiantes. La institución ofrece las orientaciones de Técnico Mecánico, Hidrocarburos y Petróleo. Este crecimiento de la institución conlleva la necesidad de contar con nuevos espacios para el desarrollo de las actividades prácticas.

Características de la obra

La obra contempla la construcción de un nuevo módulo educativo de 1.235 metros cuadrados de superficie cubierta, destinado a ampliar los espacios específicos para la formación técnica de los estudiantes.

El nuevo edificio contará con cuatro talleres -dos de Electricidad, uno de Hidráulica y uno de Neumática-, un aula taller, jefatura de taller, espacio común, cocina, laboratorio y droguería, pañol y depósito de equipos, sala de preceptores, depósito de materiales y sala de máquinas.

También se construirán sanitarios diferenciados para mujeres, varones, personas con discapacidad, docentes y personal no docente, además de depósitos y una sala de tanques y bombas.

La intervención incluye el tratamiento integral del espacio exterior ubicado entre el SUM y los dos módulos educativos existentes. Se incorporarán rampas y escaleras para garantizar la accesibilidad y favorecer la circulación, junto con bancos, mesas y otros elementos de mobiliario urbano.

Además, se construirá una semicubierta, que permitirá proteger de las condiciones climáticas el recorrido entre los distintos bloques del establecimiento.