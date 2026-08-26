El Ministerio de Infraestructura de Neuquén llamó a licitación pública para la ejecución de la obra de ampliación de talleres y espacios exteriores de la EPET número 10 de Plaza Huincul, que demandará una inversión de $5.393.029.048 y tendrá un plazo de ejecución de 390 días corridos.

El proyecto contempla la construcción de un módulo de talleres, con una superficie cubierta total de 1.235 metros cuadrados, que permitirá incorporar nuevos espacios para el desarrollo de las actividades educativas y técnicas de la institución.

El edificio contará con cuatro talleres -dos de Electricidad, uno de Hidráulica y uno de Neumática-, un aula taller, jefatura de taller, espacio común, cocina, laboratorio y droguería, pañol y depósito de equipos, sala de preceptores, depósito de materiales y sala de máquinas.

También se prevén sanitarios diferenciados para mujeres, varones, personas con discapacidad, docentes y personal no docente, además de depósitos y una sala de tanques y bombas. La intervención incluye además el tratamiento integral del espacio exterior ubicado entre el SUM y los dos módulos educativos existentes.

Para garantizar la accesibilidad y circulación, se incorporarán rampas y escaleras, junto con bancos, mesas y otros elementos de mobiliario urbano que favorecen el encuentro y la permanencia de estudiantes y docentes.

Como parte de la intervención exterior, se construirá una pérgola metálica de 380 metros cuadrados de superficie semicubierta, destinada a proteger de las condiciones climáticas el recorrido entre los distintos bloques del establecimiento.

De esta manera, la obra permitirá ampliar la infraestructura específica para la formación técnica y, al mismo tiempo, consolidar un espacio exterior accesible y de encuentro que funcionará como nexo entre los edificios existentes y el nuevo módulo educativo.

Actualmente, esta institución tiene una matrícula de 861 alumnos en los turnos mañana, tarde y vespertino con las orientaciones de técnico Mecánico, en Hidrocarburos y en Petróleo.

Esta obra se suma al plan de infraestructura educativa que lleva adelante la Provincia, que contempla la construcción de más de 65.000 metros cuadrados entre nuevos edificios y ampliaciones. En cuanto a nuevos establecimientos, se encuentran en ejecución la EPET 23 de Añelo, 26 de San Patricio del Chañar, 24 de Rincón de los Sauces, 28 de Villa la Angostura, 29 de Centenario y 27 Neuquén capital, y se inauguró recientemente la EPET 25 de Plottier.

Asimismo, se proyectan nuevas escuelas técnicas en San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co. A estas obras se suman las ampliaciones de las EPET 9 y 19 de Plottier, la EPET 21 de San Martín de los Andes, la EPET 15 de Zapala y la EPET 17 de Neuquén capital.





