La innovación y el talento de los estudiantes neuquinos se pusieron a prueba en el autódromo de Centenario, donde se disputó la final de Fórmula Lanín, el campeonato provincial de autos eléctricos construidos por alumnos de escuelas técnicas. La competencia reunió a 22 escuderías y 115 estudiantes, que presentaron vehículos diseñados y desarrollados durante su formación educativa.

El certamen tuvo como escenario el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y dejó como ganadora a la EPET N° 10 de Plaza Huincul. El segundo puesto fue para la EPET N° 8 de Neuquén capital, mientras que la EPEA N° 1 de Las Ovejas completó el podio. Además de las pruebas en pista, los participantes debieron superar desafíos teóricos y distintas evaluaciones de habilidad y rendimiento.

La EPET 10 de Plaza Huincul se consagró campeona del certamen provincial de autos eléctricos.

La jornada contó con la participación de más de 45 docentes, quienes acompañaron el proceso de construcción y preparación de los vehículos. Los equipos recibieron kits homologados por la Federación Nacional de Automovilismo y trabajaron en el diseño, el armado y las pruebas de sus autos eléctricos, con la posibilidad de definir la estética y la identidad de cada escudería.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la propuesta combina la tradición automovilística de la provincia con la innovación tecnológica y el compromiso ambiental. También valoró el trabajo colectivo de los estudiantes y señaló que el objetivo es convertir a las escuelas técnicas en espacios de experimentación, donde puedan desarrollar conocimientos vinculados con la movilidad sustentable y la eficiencia energética.

En 2027, Fórmula Lanín tendrá cuatro fechas en diferentes regiones de la provincia y ampliará su convocatoria.

Una de las principales novedades anunciadas fue la continuidad del campeonato durante 2027. Según adelantaron desde el Gobierno provincial, Fórmula Lanín tendrá cuatro fechas en distintas regiones de Neuquén y buscará ampliar la convocatoria a todas las escuelas secundarias, no solamente a las de modalidad técnica. También se invitará a participar a instituciones de provincias limítrofes.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, y cuenta con el acompañamiento de Fundación YPF, CALF, Pan American Energy y Nippon Car, entre otras instituciones y empresas. La propuesta busca vincular la formación educativa con la tecnología, el trabajo en equipo y el desarrollo de nuevas habilidades para los jóvenes.