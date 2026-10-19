El personal de la División Motorizada DEMOSE intervino el domingo (18/10), en inmediaciones de Isla 132, tras recibir un alerta por un hombre que aparentemente era arrastrado por la corriente del río.

Al arribar, los efectivos constataron la situación y, ante el riesgo que presentaba, el Cabo ingresó al agua para colaborar en el rescate y poner al hombre a resguardo, con la asistencia de otras personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, el personal policial advirtió que el hombre presentaba signos compatibles con hipotermia y se encontraba alterado, por lo que se coordinó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado al hospital Castro Rendón, con acompañamiento policial para garantizar su resguardo durante el procedimiento