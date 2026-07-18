Después de años de espera, comenzó la construcción del puente sobre el arroyo Carranza que mejorará la conexión con Rincón de los Sauces

Después de años de espera, comenzaron los primeros trabajos de la obra del puente sobre el arroyo Carranza, ubicado sobre la Ruta Provincial 5, en el tramo que conecta con Rincón de los Sauces. Se trata de una intervención estratégica que permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en uno de los corredores más importantes de la región.

El inicio de los trabajos materializa un anuncio realizado semanas atrás por el gobernador Rolando Figueroa, quien definió al puente sobre el arroyo Carranza como "una obra muy añorada en el interior provincial". Al presentar el proyecto, destacó que se trata de una infraestructura estratégica para garantizar la conectividad permanente sobre la Ruta 5, un corredor clave para el desarrollo de Vaca Muerta que suele verse afectado por las tormentas. La inversión supera los 9.197 millones de pesos.

Los trabajos ya comenzaron y permitirán mejorar la seguridad vial en un corredor clave para la actividad productiva de la región.

Las tareas, ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad, se encuentran en su etapa inicial con la instalación del obrador, la limpieza del sector y el movimiento de suelo necesario para la construcción del desvío que permitirá mantener la circulación durante el desarrollo de la obra.

El proyecto contempla los dos kilómetros iniciales desde el empalme con la Ruta Provincial 7. Actualmente, la Ruta 5 cruza el arroyo Carranza mediante dos badenes de hormigón armado, denominados Norte y Sur, con longitudes aproximadas de 90 y 30 metros respectivamente.

El puente sobre el arroyo Carranza es una obra largamente esperada por los vecinos y usuarios de la Ruta Provincial 5.

Sobre el badén Norte se construirá el nuevo puente, que tendrá una longitud de 120 metros. En tanto, sobre el badén Sur se ejecutarán dos alcantarillas: una de tres vanos de 5 metros de ancho, 3 metros de alto y 11 metros de largo, y otra de un vano con las mismas dimensiones. Además, se realizarán muros de ala para el ingreso y la salida de estas estructuras.

La obra se desarrolla sobre la traza existente de la Ruta 5, por lo que se ejecuta un desvío paralelo al camino actual para garantizar la circulación durante todo el proceso constructivo.

Una vez finalizada esta primera etapa, se avanzará con la demolición del pavimento y de los badenes existentes. Posteriormente se realizarán las excavaciones necesarias para la ejecución de los pilotes del puente y las fundaciones de las alcantarillas.