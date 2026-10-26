La Municipalidad de Plottier extendió hasta el 9 de abril de 2027 el plazo para regularizar viviendas, ampliaciones y otras construcciones que no fueron declaradas ante el Municipio. La prórroga rige desde el 9 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027 y fue establecida mediante la Ordenanza N.º 4625/26.

La medida otorga seis meses adicionales para adherirse al Régimen de Regularización de Construcciones, creado originalmente por la Ordenanza N.º 4572/25. Está dirigida a propietarios de inmuebles que tengan edificaciones sin declarar y que cumplan con las condiciones previstas en la normativa municipal.

El trámite puede iniciarse de manera online mediante el formulario disponible en la web oficial de la Municipalidad de Plottier. También se pueden realizar consultas presenciales en la Oficina de Obras Particulares, ubicada en Elordi 158, planta baja, de lunes a viernes, de 8 a 13.

Desde el municipio, recomiendan consultar las condiciones del régimen y la documentación requerida antes de presentar la solicitud. El plazo continúa vigente y las presentaciones quedan sujetas a la evaluación de la autoridad municipal competente.

Qué construcciones se pueden regularizar en Plottier

El régimen contempla edificaciones existentes en propiedades privadas y loteos regularizados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las ordenanzas municipales.

Entre las construcciones comprendidas se encuentran:

Viviendas unifamiliares: hasta 100 metros cuadrados.

Viviendas multifamiliares: hasta 150 metros cuadrados.

Locales de uso reglamentario: hasta 100 metros cuadrados.

También pueden incluirse ampliaciones, modificaciones y refacciones ejecutadas sin el permiso municipal correspondiente, siempre que se encuentren dentro de las condiciones previstas por la normativa.

La admisibilidad de cada solicitud queda a cargo de la Dirección de Obras Particulares, que evalúa si la construcción reúne los requisitos para ingresar al régimen.

Cuánto cuesta el trámite para declarar una vivienda

El valor de adhesión al régimen es de 10 módulos municipales, equivalentes actualmente a $11.522,80. El cálculo toma como referencia un valor de $1.152,28 por módulo.

Ese importe corresponde a la adhesión. Los propietarios deben tener en cuenta que la elaboración de los planos y de la documentación técnica requerida está a cargo de un profesional particular. La Municipalidad de Plottier no confecciona esos documentos.

Por ese motivo, el costo total de regularizar una construcción puede ser superior al valor de adhesión, según la documentación necesaria y los honorarios del profesional contratado.

Cómo iniciar la regularización de construcciones no declaradas

La adhesión puede ser iniciada por el propietario del inmueble o por el profesional que intervenga en el trámite. Entre los profesionales habilitados para esta tarea se encuentran arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obras.

El procedimiento contempla la presentación de un formulario con carácter de declaración jurada, de acuerdo con los requisitos municipales.

Para comenzar, los interesados pueden seguir estos pasos:

Consultar las condiciones del Régimen de Regularización de Construcciones. Completar el formulario de adhesión disponible en la página web oficial de la Municipalidad de Plottier. También se puede acceder al formulario desde el enlace publicado en la biografía de su cuenta oficial de Instagram. Reunir la documentación técnica correspondiente con un profesional particular. Presentar la solicitud para que la Dirección de Obras Particulares evalúe su admisibilidad.

Antes de iniciar el trámite, conviene consultar cuáles son los planos y documentos exigidos para cada tipo de construcción, ya que los requisitos pueden variar según las características del inmueble.

Qué beneficios contempla la ordenanza municipal

Uno de los puntos centrales del régimen es que, durante su vigencia, se suspende la aplicación de la sanción prevista en el artículo 68, inciso ñ, de la Ordenanza Tarifaria N.º 3713/15 para los casos alcanzados por la normativa.

La medida busca facilitar la regularización voluntaria de edificaciones existentes y actualizar los registros municipales para que reflejen las características reales de los inmuebles.

Contar con construcciones declaradas también permite ordenar la situación administrativa y tributaria de las propiedades. Sin embargo, la adhesión no implica por sí sola que cualquier edificación quede automáticamente regularizada: la solicitud debe cumplir las condiciones exigidas y superar la evaluación municipal.