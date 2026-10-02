La Municipalidad de Plottier realizó este martes 1 de octubre la apertura de sobres de la Licitación Privada N° 019/2026 para contratar el servicio de acondicionamiento y conservación del tramo urbano de la Ruta Nacional 22. Tres empresas presentaron sus ofertas y ahora comienza la etapa de evaluación de las propuestas.

La contratación contempla aproximadamente 14 kilómetros, desde calle Río Colorado hasta el Puente de Circunvalación, uno de los principales corredores de ingreso y egreso de Plottier. El servicio incluye limpieza, mantenimiento de espacios verdes, conservación del sistema de drenaje y tareas sobre sectores de uso público.

Del acto participaron la intendenta Malena Resa, la presidenta del Concejo Deliberante Claudia Namuncurá, el secretario de Obras y Hábitat Jorge López y el director de Compras Andrés Ávila.

Qué trabajos contempla el nuevo servicio

El contrato establece una primera etapa de acondicionamiento integral durante los primeros 30 días. Luego comenzará un esquema de mantenimiento periódico sobre los distintos sectores en los que será dividido el corredor.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Limpieza general de la Ruta 22.

Recolección y retiro de residuos.

Control de vegetación.

Mantenimiento de canteros y espacios verdes.

Limpieza de cunetas.

Limpieza y conservación de alcantarillas, sumideros y rejillas.

Conservación de refugios peatonales.

Mantenimiento de sectores de uso público.

La división del corredor en sectores operativos permitirá establecer frecuencias de trabajo y controles periódicos, con el objetivo de detectar y atender las necesidades de cada tramo.

Cuánto cuesta el mantenimiento de la Ruta 22

La contratación tiene un presupuesto oficial de $120 millones y una duración inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga.

El monto está distribuido en tres cuotas mensuales de $40 millones.

La apertura de sobres no implica todavía la adjudicación del servicio. Las ofertas presentadas deberán ser analizadas dentro del proceso administrativo antes de definir qué empresa quedará a cargo de las tareas.

Por qué el Municipio interviene sobre la Ruta 22

La licitación forma parte de un proceso que comenzó durante 2026 para que Plottier asumiera el mantenimiento del tramo urbano de la Ruta 22.

En julio, el Gobierno de Neuquén y la Municipalidad acordaron un nuevo esquema de trabajo dentro del Pacto de Gobernanza. Entre los compromisos establecidos figuró el traspaso del mantenimiento de la traza urbana al Municipio, mientras que la ruta mantiene su marco jurisdiccional correspondiente.

En septiembre, el Municipio comenzó a ejecutar tareas concretas de limpieza y mantenimiento. La primera intervención se realizó entre Batilana y 25 de Mayo, con limpieza y pintura de los cordones del cantero central.

La nueva contratación busca pasar de intervenciones puntuales a un esquema permanente de conservación sobre un corredor de mayor extensión.

Un corredor clave para el tránsito de Plottier

La Ruta Nacional 22 atraviesa sectores de alta circulación de Plottier y concentra durante buena parte del día el desplazamiento de automóviles, transporte público y peatones.

Por ese motivo, las tareas previstas no se limitan a la limpieza de la calzada. El mantenimiento de cunetas, alcantarillas, sumideros y rejillas apunta también a conservar los mecanismos de drenaje, mientras que el cuidado de refugios y espacios verdes alcanza sectores utilizados diariamente por quienes circulan por la zona.

El estado de la traza también tiene impacto directo sobre la circulación regional. En los últimos meses, distintos episodios de tránsito y siniestros viales registrados sobre la Ruta 22 volvieron a poner el foco en las condiciones de uno de los principales corredores de la Confluencia.

La iluminación, otro frente de intervención

El mantenimiento municipal se desarrolla en paralelo con otras intervenciones sobre la Ruta 22.

En septiembre comenzaron trabajos para recuperar la iluminación de la multitrocha, con reemplazo de luminarias por equipos LED y tareas sobre columnas y postes en el sector comprendido entre calle Río Colorado y Lugones.

Esto permite diferenciar dos tipos de intervención sobre el corredor: por un lado, el servicio que ahora se busca contratar para la conservación cotidiana de aproximadamente 14 kilómetros y, por otro, obras específicas destinadas a infraestructura como la iluminación.