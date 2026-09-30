Plottier prepara una nueva etapa de control sobre las cuentas municipales

a auditoría de las cuentas públicas de Plottier podría ampliarse y alcanzar a la totalidad de la gestión de Luis Bertolini. Esa posibilidad es evaluada por la administración de Malena Resa luego de la firma de un convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue.

Desde su llegada al municipio, Resa impulsó una primera instancia de revisión financiera centrada en los movimientos realizados entre enero y abril. El objetivo inicial fue conocer con mayor precisión cuál era la situación económica que debía afrontar la nueva administración.

La intendenta afirmó que encontró una deuda superior a los 7.000 millones de pesos. Según explicó, el diagnóstico puso el foco tanto en el volumen total de las obligaciones como en los conceptos y compromisos que habían quedado pendientes.

Dentro de ese pasivo, Resa enumeró obligaciones por residuos, ART de empleados municipales y proveedores, además de alquileres de vehículos. La intendenta sostuvo que entre estos últimos existían contrataciones que “no correspondían”, de acuerdo con el relevamiento realizado.

La incorporación de la UNCo permitiría llevar el proceso a una instancia más amplia. El municipio analiza que la Universidad realice una auditoría integral de la administración anterior, aunque el alcance definitivo de ese trabajo todavía se encuentra en etapa de evaluación.

Mientras avanza el análisis, el Ejecutivo busca atender los desafíos estructurales de Plottier. Uno de ellos es la infraestructura vial: apenas el 27% de las calles se encuentran pavimentadas, por lo que el municipio se incorporó al esquema provincial de obra delegada y prevé sumar asesoramiento universitario para planificar el crecimiento futuro de la ciudad.