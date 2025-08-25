Plottier frena los loteos: qué dice la ordenanza que busca preservar 300 hectáreas

Protección de tierras productivas

Con la nueva ordenanza, las tierras con potencial productivo que aún no han sido desarrolladas estarán protegidas de loteos indiscriminados. Se estima que 300 hectáreas de Plottier volverán a ser destinadas a la producción, asegurando que la ciudad conserve espacios estratégicos para el desarrollo económico local.

Lotes con control y planificación

Los terrenos con construcciones en curso tienen un plazo de 3 años para finalizar las obras, mientras que los interesados en adquirir nuevos lotes pueden consultar la información de cada terreno en la web municipal o en la municipalidad. Esto permite que la urbanización se realice de forma ordenada y con acceso a servicios esenciales.

Obras que acompañan la urbanización

La gestión municipal avanza en distintas obras de infraestructura que complementan la planificación de la ciudad:

Pavimentación de calle Futaleufú , conectando Neuquén, Plottier y Balsa Las Perlas.

Mejora de calles en barrios como Los Troncos, Chacay y La Herradura , con entrega de boletos de compra y regularización de terrenos.

Construcción de cordones cuneta y puentes en distintas arterias para facilitar el transporte y priorizar el tránsito público.

Habilitación de servicios de gas en barrios estratégicos, coordinada con fondos reintegrables provinciales.

Crecimiento ordenado y sostenible

La ordenanza refuerza la política municipal de equilibrar urbanización y producción, asegurando que la ciudad crezca de manera planificada y sostenible. Cada lote aprobado y cada obra realizada forman parte de un plan integral que protege el valor productivo de la tierra y garantiza el acceso a servicios a quienes adquieren terrenos en Plottier.