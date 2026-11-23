Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile realizaron una serie de operativos en el paso internacional Cardenal Samoré, donde secuestraron cinco cuatriciclos, tres motocicletas eléctricas, una bicicleta y ejemplares de corales protegidos. Los elementos fueron detectados durante controles a vehículos, pasajeros y equipajes que ingresaban al país sin haber sido declarados ante las autoridades.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Aduana de Osorno. Entre los productos retenidos había cinco cuatriciclos de fabricación china, tres motos eléctricas de origen mexicano y una bicicleta modelo City, rodado 26. Los vehículos fueron encontrados en dos fiscalizaciones y quedaron retenidos por presunto contrabando, debido a las restricciones establecidas en el artículo 21 del Estatuto Automotriz chileno.

Encontraron corales protegidos en el equipaje de un pasajero

En otro de los controles, los funcionarios inspeccionaron el equipaje de una persona que había llegado desde España y encontraron dos especies de coral protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Se trataba de ejemplares de coral cerebro, del género Diploria, y coral ramificado, del género Acropora. Ambas especies están sujetas a regulaciones especiales para su comercialización internacional.

Además, durante otras tres fiscalizaciones detectaron alimentos y bebidas que no cumplían con los requisitos para ingresar a Chile. Entre los productos había vinos, latas de malta sin alcohol, café, harina de maíz, crema, bebidas de coco y distintos tipos de aceites. En uno de los procedimientos también encontraron un dispositivo de gas irritante, cuyo ingreso está restringido.

Otros secuestros en pasos fronterizos del sur de Chile

Los operativos también se extendieron a otros complejos fronterizos. En el paso Dorotea, ubicado en la Región de Magallanes, personal de Aduanas y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) encontró 80 paquetes de cigarrillos de contrabando escondidos debajo del tablero de un vehículo procedente de Argentina.

En otro automóvil que ingresaba desde territorio argentino, los funcionarios detectaron un arma de fuego, un cargador y municiones calibre 22. La situación quedó en manos de la Fiscalía de Porvenir, que ordenó detener a la persona involucrada y dispuso que Carabineros continuara con la investigación.

Por último, durante una inspección comercial en la Zona Franca de Punta Arenas, fueron incautadas 135 consolas de videojuegos de la marca Knup que contenían juegos de Mario Bros. La medida se tomó porque no se habían acreditado las licencias correspondientes para su comercialización.

Desde el Servicio Nacional de Aduanas explicaron que los procedimientos forman parte de una estrategia de fiscalización basada en el análisis de riesgos, los controles de vehículos y equipajes y el trabajo conjunto con otros organismos. El objetivo es prevenir el contrabando y evitar el ingreso de mercancías prohibidas o sujetas a restricciones.