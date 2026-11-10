Diego Maximiliano Canoni, que estuvo detenido e imputado por un episodio de extorsión y robo agravado, fue encontrado en Roca después de permanecer más de 48 horas sin contacto con su entorno. Había salido de su trabajo el viernes y su desaparición había movilizado a la Policía bonaerense. El domingo por la noche lo localizaron en buen estado de salud. Su aparición abrió interrogantes sobre qué hacía en el Alto Valle y por qué había perdido contacto con sus allegados.

La historia tiene un antecedente que no pasa inadvertido. Canoni no es un comerciante desconocido para la Justicia ni para los medios de Bahía Blanca. En abril de este año quedó involucrado en una denuncia por secuestro extorsivo que tuvo como víctima a Alejandro Peña, otro empresario a quien le alquilaba el galón donde funciona la fábrica de aberturas de aluminio.

El episodio se originó en una disputa económica. Según la denuncia, el 16 de abril fue citado en una estación de servicio Axion de la avenida Cabrera y luego conducido hasta una vivienda del barrio Altos del Vanoli. Allí habría sido intimidado y privado de su libertad por Canoni y otras personas.

De acuerdo con la investigación, la exigencia económica rondaba los 50 millones de pesos. Durante el recorrido que habría seguido después de la retención, Peña entregó unos 10.000 dólares, realizado transferencias y firmado documentación relacionada con la cesión de un vehículo. Los registros de cámaras de seguridad, los entrecruzamientos telefónicos y otros elementos reunidos por los investigadores formaron parte de las pruebas del expediente.

La causa tuvo un recorrido judicial complejo. Inicialmente intervino la Justicia Federal, que investigó la hipótesis de un secuestro extorsivo. Sin embargo, después de una discusión sobre la competencia, el expediente pasó a la Justicia provincial. Allí, la fiscalía le atribuyó a Canoni los delitos de extorsión y robo agravado en poblado y en banda.

El comerciante estuvo detenido desde el 28 de abril hasta el 29 de mayo, cuando recuperó la libertad por decisión judicial. La investigación continuó, aunque meses después las partes alcanzaron un acuerdo de mediación que incluyó una reparación económica y determinadas reglas de conducta. Según las publicaciones periodísticas de noviembre, la causa terminó archivada y nunca recibió una condena por secuestro extorsivo.

Aberiguación de paradero

Pero el antecedente volvió a cobrar notoriedad cuando su nombre apareció en una búsqueda de paradero que comenzó en Bahía Blanca. El viernes 6 de noviembre, el comerciante salió de su lugar de trabajo, ubicado en Sarmiento al 1000, y dejó de mantener contacto con familiares y allegados. Con el correr de las horas, la preocupación creció y se activó el pedido de colaboración para encontrarlo.

La búsqueda se extendió durante el fin de semana. La información difundida en Bahía Blanca señalaba que Canoni se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend blanco, un dato que formó parte de las averiguaciones para establecer dónde podía encontrarse.

Finalmente, el domingo alrededor de las 23, fue localizado en Roca. Estaba en buen estado de salud y la aparición permitió poner fin a la búsqueda. Sin embargo, el desenlace no despejó todas las dudas: hasta el momento no se conocieron detalles precisos sobre cómo llegó a Río Negro, dónde permaneció durante esos días ni por qué había perdido contacto con su entorno.