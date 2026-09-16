Una joven neuquina lleva adelante una innovadora idea traída desde Buenos Aires para que aprender un nuevo idioma no sea un proceso difícil y solitario. La profesora Sofía genera clubes de conversación grupales para que practicar Inglés sea algo llevadero, dejando a un lado las vergüenzas y prejuicios.

La propuesta, denominada Conversation Club, se basa en reunirse en un espacio determinado, relajado e informal, para conocer gente nueva por medio de un café y establecer conversaciones en inglés. La práctica no tiene que ser perfecta, sino que sirve para soltarse.

Sofía, en diálogo con el Móvil de 24/7, comentó que la próxima edición será especial por el Día de la Primavera, en Neuquén, y reemplazarán el café de las juntadas por una cerveza.

"Eso va a ayudar a que las personas puedan desinhibirse y venir a practicar el idioma en un contexto súper informal pero sobre todo real, para compartir experiencias con otras personas", manifiesta Sofía sobre esta idea y agrega que lo que más pasa es que mucha gente "tienen el inglés en su cabeza de forma perfecta, lo piensan muy bien, pero a la hora de hablarlo se quedan congelados o no tienen el tiempo de poder ir a una clase o por razones económicas no pueden viajar", explicó sobre cómo surgió su propuesta.

En qué se basan las reuniones: charlas de café sin presiones

La joven ya ha realizado varios encuentros de dos horas en Cipolletti, desde hace tres meses, donde se reúne con quienes quieran asistir a tomar un café. Han llegado a ir hasta 11 personas, las cuales son divididas en mesas por distintas edades y niveles, permitiendo que una persona con cualquier acercamiento al idioma pueda sumarse.

La próxima edición es el sábado 19 de septiembre, a las 20, en Hopfenbar, en Antártida Argentina y Diagonal 9 de julio. Los interesados pueden comunicarse al Instagram @englishconsofi para anotarse.

"Este espacio es perfecto para que por dos horas se relajen y hagan algo nuevo que es una experiencia que traigo de Buenos Aires y puedan pasarla bien y llevarse algo lindo. El inglés hay que estudiarlo porque es el idioma global para poder abrir nuevos horizontes por temas personales, profesionales, para poder seguir creciendo", opina Sofía sobre la importancia de la experiencia.

Además detalla que en el Conversation Club lo importante no es la pronunciación ni la perfección, sino que lo fundamental es desenvolverse y poder tener una conversación rutinaria sin tantas tecnicidades.

"Hay gente que directamente se niega a participar por miedo a que lo juzguen o que esté yo corrigiéndolo y no va a pasar, si tienen algún error obviamente los voy a ayudar o si no saben cómo decir una palabra, les voy a dar la solución, pero acá no se juzga a nadie, no vamos a mirar mal a nadie, sino que estamos todos para aprender y para poder practicar a mejorar el inglés y sobre todo la pronunciación", finalizó la joven.