La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta habitual en la vida académica de millones de estudiantes en todo el mundo, transformando rápidamente la manera en que se preparan para certificaciones internacionales de inglés.

Un informe internacional titulado “Assessment Evolved: Formative Assessment in a Generative AI Era”, elaborado por la plataforma educativa Pearson, reveló que el 64% de los estudiantes ya emplea herramientas de IA para actividades relacionadas con el estudio. De este grupo, el 80% reconoce utilizar estas plataformas al menos una vez por semana.

El trabajo de investigación encuestó a más de 1.000 docentes y expertos en educación de Estados Unidos y Reino Unido, y señala que los trabajos escritos, ejercicios gramaticales y actividades para completar son las evaluaciones más vulnerables al uso indebido de IA generativa.

El 64% de estudiantes usa IA para estudiar inglés, pero preocupa su impacto en evaluaciones reales

El informe muestra como la mitad de los alumnos que estudian inglés ya utilizan herramientas de IA

En el ámbito del aprendizaje del inglés, la IA ha ganado un papel cada vez más frecuente en diversas tareas, desde resolver dudas hasta corregir textos. Según el informe, casi la mitad de los estudiantes (48%) admite usar IA para completar tareas académicas, mientras que un 60% la emplea para aclarar conceptos y un 51% para editar textos escritos.

Sin embargo, el estudio advierte sobre el creciente desafío que enfrentan las instituciones educativas para garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades genuinas de comprensión y comunicación, y no dependan exclusivamente de respuestas automatizadas.

Actualmente, solo el 54% de las escuelas y el 60% de las universidades cuentan con políticas formales que regulan el uso de la IA, lo que indica que las normas aún intentan ponerse al día con la rápida expansión de esta tecnología.

Desde Pearson destacan que “la solución no pasa por prohibir la IA, sino por enseñar a usarla correctamente. Bien integrada, puede convertirse en una herramienta muy valiosa para fortalecer el aprendizaje de idiomas, la práctica autónoma y el desarrollo de habilidades para el futuro”.

Además, agregan: “El verdadero desafío no es evitar que los estudiantes usen IA, sino lograr que puedan usarla de manera transparente, crítica y responsable para potenciar su aprendizaje”.

El informe concluye que la alfabetización en inteligencia artificial será una competencia esencial para el futuro tanto laboral como educativo, especialmente en áreas vinculadas a idiomas, comunicación y trabajo global.