El Hospital Provincial Neuquén comenzó a utilizar realidad virtual para acompañar a niños y niñas que deben atravesar estudios, pinchazos, curaciones y otros procedimientos médicos. La experiencia se puso en marcha en el Hospital de Día Pediátrico del Hospital Castro Rendón y abrió una nueva alternativa para reducir la ansiedad, el dolor y el estrés durante momentos que suelen generar temor.

La iniciativa fue impulsada por la Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén. El dispositivo llegó a partir de un aporte de Red Solidaria y su funcionamiento fue posible gracias a la conectividad aportada por la cooperativa CALF.

Adrián Lammel, presidente de la Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la propuesta nació a partir de experiencias que ya habían comenzado a desarrollarse en otros centros de salud. “Una jefa de servicio, en su momento la doctora Cruz, generó un proyecto porque había visto que se estaba empezando a implementar en algunos hospitales del mundo, incluso en el Garrahan”, relató.

El sistema utiliza un casco o gafas especiales que trasladan al paciente a un entorno virtual. El niño puede mirar hacia distintos lugares, interactuar con el ambiente y concentrarse en una experiencia lúdica mientras el equipo de salud realiza el procedimiento.

Lammel sostuvo que los resultados observados generaron un impacto inmediato en quienes participan del proceso.

“Es una terapia de inmersión. Es una experiencia en 360 grados”, describió Lammel. El dispositivo cuenta con sensores que permiten seguir los movimientos de la cabeza y las manos, lo que genera una sensación de participación dentro de ese mundo virtual.

La tecnología redujo el estrés durante los procedimientos

La herramienta comenzó a utilizarse con chicos que necesitan estudios o tratamientos en el Hospital de Día Pediátrico. Allí se atienden pacientes con enfermedades crónicas y también situaciones agudas que requieren distintos procedimientos.

“Generalmente, esos estudios implican pinchazos, dolor; a veces son curaciones, incluso curaciones de quemaduras”, explicó el presidente de la Cooperadora. Frente a esas situaciones, la realidad virtual funciona como una forma de distracción que puede cambiar la experiencia del paciente.

Los chicos utilizan cascos interactivos para concentrarse en entornos virtuales durante distintos procedimientos.

Lammel sostuvo que los resultados observados generaron un impacto inmediato en quienes participan del proceso. “Una cosa es que te lo comenten y otra cosa es estar utilizándolo”, señaló.

Según explicó, esta clase de experiencias permite disminuir la percepción del dolor y bajar los niveles de ansiedad y estrés. También puede reducir la utilización de algunos medicamentos durante determinados procedimientos.

“Está demostrado que disminuye el dolor, disminuye la ansiedad y disminuye el estrés”, afirmó. Y agregó: “Puede evitarse el uso de medicamentos analgésicos u opiáceos, o al menos disminuir su utilización”.

El beneficio también alcanzó a las familias y al personal de salud. Para los padres, ver a un hijo más relajado durante una práctica médica puede modificar por completo un momento cargado de preocupación.

“Por un lado están los padres, que se relajan cuando ven que el chico está disfrutando o, por lo menos, que no está padeciendo o angustiado”, señaló Lammel.

Los trabajadores de salud también encuentran otra dinámica durante la atención. “No es lo mismo trabajar con un chico más distendido y poder colocar una vía, hacer un estudio o realizar un procedimiento”, explicó.

La Cooperadora busca sumar más cascos al Hospital Castro Rendón

La experiencia recién comenzó, pero el objetivo es ampliar el uso de esta tecnología dentro del área pediátrica. El Hospital Provincial Neuquén cuenta con otros sectores donde se realizan prácticas que podrían incorporar esta modalidad.

La experiencia se puso en marcha en el Hospital de Día Pediátrico del Hospital Castro Rendón.

“Pediatría tiene, además del Hospital de Día, la terapia pediátrica y la internación común”, indicó Lammel. También mencionó procedimientos realizados en otros espacios, como el vacunatorio.

La demanda apareció rápidamente entre los propios pacientes. “A veces hay dos o tres chicos y todos quieren esperar para utilizarlo”, contó. Por ese motivo, la Cooperadora comenzó a buscar recursos para conseguir nuevos equipos.

La proyección también incluye otros usos. La realidad virtual podría servir en rehabilitación, tratamientos motores y preparación de pacientes antes de una cirugía.

“Se puede utilizar en cuestiones preoperatorias, para explicarle a un chico antes de una cirugía qué se le va a hacer, cómo es el hospital, todo de manera interactiva”, planteó Lammel.

La tecnología también podría facilitar ejercicios vinculados con el movimiento y la recuperación física. “Se está empezando a utilizar en rehabilitación, en cuestiones motoras, porque también se utilizan las manos”, explicó.

Para el presidente de la Cooperadora, la incorporación de estas herramientas también forma parte de una transformación en la forma de atender. “Hay una accesibilidad a la salud y un confort totalmente diferente a lo que uno podía pensar antes”, sostuvo.

La iniciativa se integra a otros proyectos para la salud neuquina

La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén trabaja actualmente con aportes de vecinos, socios y empresas. Lammel explicó que la entidad busca financiar proyectos concretos y seguir sus resultados en el tiempo.

“Nosotros trabajamos por proyectos. Generamos respuestas en base a pedidos que nos hace el hospital, la dirección y, en algunos casos, desde otros sectores de la salud pública”, explicó.

El Hospital Provincial Neuquén recibe pacientes de toda la provincia y también de zonas cercanas. Por esa razón, cada incorporación puede tener impacto más allá de la ciudad de Neuquén.

Entre los próximos proyectos aparece la instalación de un polígrafo destinado al estudio de arritmias en adultos y niños. El equipo fue adquirido mediante una campaña impulsada por la Cooperadora.

“Antes, estos pacientes tenían que viajar a Buenos Aires. Ahora tenemos la capacidad médica instalada para hacerlo y también vamos a contar con el aparato”, destacó Lammel.

El nuevo equipamiento podría beneficiar a unas 80 personas por año que necesitaban trasladarse para realizar esos estudios. La Cooperadora busca que cada aporte tenga un resultado concreto y medible.

En ese camino, la realidad virtual se convirtió en una nueva herramienta dentro de un hospital que atiende algunos de los cuadros más complejos de Neuquén. Para Lammel, la tecnología ofrece nuevas posibilidades, pero necesita un objetivo claro.

“Esto es algo puntual y protocolizado”, remarcó. El uso requiere la aceptación de los chicos y de sus familias, además de una explicación previa sobre la experiencia.

La apuesta ahora es ampliar el número de dispositivos y llevar esta modalidad a más espacios pediátricos. Para muchos chicos, un procedimiento médico seguirá siendo un momento difícil. Pero, mientras reciben atención, una parte de esa experiencia ya puede transcurrir en otro lugar: un mundo virtual pensado para que el miedo, al menos por un rato, quede fuera de escena.

La entrevista completa: