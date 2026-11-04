La Municipalidad de Neuquén pone en marcha una nueva obra de repavimentación sobre calle San Martín, entre Goya y Collón Curá. Los trabajos se realizarán en horario nocturno para reducir el impacto sobre la circulación vehicular.

En el marco del Plan 3.000 Cuadras de Asfalto, la Municipalidad de Neuquén continúa avanzando con un ambicioso programa de repavimentación de 500 cuadras de calles troncales que, por su antigüedad y deterioro, cumplieron su vida útil.

En esta oportunidad, se intervendrá la calle San Martín, entre O’Connor y Collón Curá, que en total representan 35 cuadras, con una inversión de $5.600 millones financiada íntegramente con fondos municipales. La obra permitirá recuperar una de las principales arterias de circulación de la ciudad, mejorando las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Los trabajos comenzarán en la noche de este miércoles 4 de noviembre con tareas de fresado, que consisten en retirar la carpeta asfáltica deteriorada para preparar la superficie que recibirá el nuevo pavimento.

Para minimizar las molestias a vecinos y automovilistas, las intervenciones se ejecutarán en horario nocturno, entre las 21 y las 6 de la mañana, con interrupciones temporales del tránsito según el siguiente cronograma:

4 y 5 de noviembre: entre O’Connor y Drury.

6 y 7 de noviembre: entre Drury y El Cholar.

8 y 9 de noviembre: entre El Cholar y Moritán.

10 y 11 de noviembre: entre Moritán y Rufino Ortega.

12 y 13 de noviembre: entre Rufino Ortega y Collón Curá.

Esta intervención se suma a las repavimentaciones recientemente finalizadas en avenida Argentina, entre Riavitz y Doctor Ramón; Alderete, entre Entre Ríos y Río Desaguadero; Borlenghi, entre Independencia y Alderete; Arturo Illia, entre Independencia y San Juan; y San Juan, entre Illia y Villegas.

En paralelo, continúan los trabajos sobre Saturnino Torres, entre Copahue y Richieri; Copahue, entre Linares y Saturnino Torres; y Richieri, entre Linares y Saturnino Torres.

Con recursos propios y una planificación sostenida, Neuquén avanza en la renovación de su infraestructura vial, recuperando arterias estratégicas y acompañando el crecimiento de la capital.