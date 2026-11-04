El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó este miércoles 4 de noviembre el convenio para pavimentar la Ruta Provincial 19 hasta el complejo Cerro Chapelco de San Martín de los Andes, una obra de infraestructura vial clave para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo turístico en un punto neurálgico de la provincia.

En concreto, se trata de un tramo de cinco kilómetros que conecta a la Ruta Nacional 40 con el complejo de esquí y snowboard que se encuentra a pocos kilómetros de la localidad cordillerana.

Cuándo comenzarán los trabajos de pavimentación de la Ruta Provincial 19 al Cerro Chapelco

La obra comienza la semana que viene, con el compromiso de la empresa y el trabajo conjunto de los ministerios y Vialidad provincial”, expresó Figueroa en su cuenta de X.

Además manifestó: “Es una obra esperada durante muchos años por San Martín de los Andes y el sur neuquino. Un acceso más rápido y seguro para turistas y vecinos, concretado junto a las comunidades, con consulta previa, libre e informada”.