Rolando Figueroa en el sorteo de la Copa Davis: “Este evento nos hace conocer en varios lugares”

El gobernador Rolando Figueroa participó este viernes del sorteo del cruce correspondiente a la Copa Davis de tenis entre Argentina y Turquía, serie que se disputará este fin de semana en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén.

Durante la presentación, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo, el gobernador dio la bienvenida y agradeció a la organización por haber elegido a Neuquén como sede. “Quiero agradecerle especialmente a la Asociación Argentina de Tenis por tener la mirada federal, por darnos la oportunidad a quienes somos del interior de poder organizar y recibir un torneo de estas características”, indicó.

“Esperamos que se sientan como en casa”, señaló Figueroa y destacó el esfuerzo de la provincia y la ciudad de Neuquén “porque tenemos que estar a la altura de las circunstancias”. Comentó que se trata de la serie de Copa Davis “más austral del mundo” y remarcó la necesidad de que Neuquén, como anfitriona de estos eventos, “se cotice y se valore”.

“Este evento nos hace conocer en varios lugares”, sostuvo el gobernador y remarcó el “esfuerzo importante que estamos haciendo para que Neuquén, la provincia y la ciudad, sean mucho más que gas y petróleo”. “Para nosotros es fundamental que se conozca Neuquén, la ciudad más importante del sur argentino por lejos”, añadió.

“Esperamos que se sientan como en casa”, señaló Figueroa y destacó el esfuerzo de la provincia y la ciudad de Neuquén.

“Todo lo que podamos mejorar siempre lo vamos a hacer”, afirmó Figueroa y remarcó que el estadio Ruca Che “siempre ha sido un lugar de muy buenos espectáculos y fundamentalmente ha sido el nacimiento de la Generación Dorada” del básquet nacional. “Esperamos que también la selección de tenis de Copa Davis nos pueda llevar en un camino hacia poder nuevamente ascender a la categoría mundial”, agregó.

“Ojalá podamos lograr todo de la mano de no solo buenos tenistas, sino también personas humildes, que han compartido, se brindan a la gente y se interrelacionan”, dijo y destacó: “Estas cosas son importantes porque dejan una huella y son un espejo”.

Por último, Figueroa agradeció a todas las empresas operadoras y los auspiciantes que hicieron su aporte para que la provincia sea sede del evento. “Estamos muy orgullosos. Ojalá sean todos ustedes muy bienvenidos y disfruten de Neuquén y su gente”, finalizó.

También participaron de la presentación la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura provincial, Zulma Reina; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; la diputada nacional Karina Maureira; el embajador de Turquía en la Argentina, Süleyman Ömür Budak y el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri; entre otros.