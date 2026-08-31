Caviahue será escenario de una nueva edición de la Feria de Difusión Volcánica, que se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026 bajo el lema “Bajo el mismo fuego”. El encuentro es organizado por la comunidad educativa local y el CPEM N°74, con la colaboración técnica y científica del SEGEMAR y el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

La propuesta tendrá al volcán Copahue como eje central y buscará generar un espacio de encuentro para acercar a la comunidad los saberes sociales y los conocimientos científicos vinculados con la vida en un territorio volcánico. La iniciativa apunta a conocer tanto los beneficios que ofrece el volcán como los riesgos naturales asociados a su actividad.

El encuentro busca acercar a la comunidad los conocimientos científicos y saberes vinculados con la convivencia con un volcán activo.

Durante las dos jornadas se desarrollarán talleres, actividades educativas, stands, caminatas al aire libre y recorridos de reconocimiento de geositios y geoformas de origen volcánico. La feria contará además con la participación de distintas áreas de la Municipalidad de Caviahue-Copahue, organismos provinciales, prestadores turísticos y estudiantes y docentes del CPEM N°74 y de escuelas visitantes.

La edición 2026 también prevé la llegada de estudiantes y docentes de otras localidades, entre ellos integrantes del CENS 3-446 de Malargüe, Mendoza, y participantes de Villa Pehuenia. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del nuevo edificio del CPEM N°74, con propuestas especiales que se sumarán al programa.

La feria reunirá a estudiantes, docentes, especialistas, organismos públicos y prestadores turísticos durante dos jornadas.

La Feria de Difusión Volcánica nació en 2024 y busca consolidarse como un espacio para fortalecer el vínculo de la comunidad con la tierra volcánica que habita, promoviendo la educación, la prevención y la gestión de riesgos. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Municipalidad de Caviahue-Copahue, la Legislatura de Neuquén, el CETRIP de la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Latinoamericana de Volcanología.