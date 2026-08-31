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Bajo el mismo fuego

Caviahue se prepara para una nueva Feria de Difusión Volcánica con el Copahue como protagonista

La tercera edición se realizará el 8 y 9 de octubre en Caviahue. El encuentro reunirá saberes ancestrales, conocimiento científico y comunidad. Habrá talleres, caminatas, stands educativos y actividades sobre el mundo volcánico.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 14:36
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El volcán Copahue será el eje central de la tercera edición de la Feria de Difusión Volcánica que se realizará en Caviahue.

Caviahue será escenario de una nueva edición de la Feria de Difusión Volcánica, que se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026 bajo el lema “Bajo el mismo fuego”. El encuentro es organizado por la comunidad educativa local y el CPEM N°74, con la colaboración técnica y científica del SEGEMAR y el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

La propuesta tendrá al volcán Copahue como eje central y buscará generar un espacio de encuentro para acercar a la comunidad los saberes sociales y los conocimientos científicos vinculados con la vida en un territorio volcánico. La iniciativa apunta a conocer tanto los beneficios que ofrece el volcán como los riesgos naturales asociados a su actividad.

El encuentro busca acercar a la comunidad los conocimientos científicos y saberes vinculados con la convivencia con un volcán activo.

Durante las dos jornadas se desarrollarán talleres, actividades educativas, stands, caminatas al aire libre y recorridos de reconocimiento de geositios y geoformas de origen volcánico. La feria contará además con la participación de distintas áreas de la Municipalidad de Caviahue-Copahue, organismos provinciales, prestadores turísticos y estudiantes y docentes del CPEM N°74 y de escuelas visitantes.

La edición 2026 también prevé la llegada de estudiantes y docentes de otras localidades, entre ellos integrantes del CENS 3-446 de Malargüe, Mendoza, y participantes de Villa Pehuenia. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del nuevo edificio del CPEM N°74, con propuestas especiales que se sumarán al programa.

La feria reunirá a estudiantes, docentes, especialistas, organismos públicos y prestadores turísticos durante dos jornadas.

La Feria de Difusión Volcánica nació en 2024 y busca consolidarse como un espacio para fortalecer el vínculo de la comunidad con la tierra volcánica que habita, promoviendo la educación, la prevención y la gestión de riesgos. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Municipalidad de Caviahue-Copahue, la Legislatura de Neuquén, el CETRIP de la Universidad Nacional del Comahue y la Asociación Latinoamericana de Volcanología.

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