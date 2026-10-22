Por el impulso de Vaca Muerta, Neuquén volvió a romper un récord de producción de petróleo

Vaca Muerta demostró una vez más el motivo por el cual es la mayor esperanza de la Argentina en términos de desarrollo productivo de hidrocarburos y crecimiento económico.

Es que, durante el mes de septiembre del 2026, Neuquén volvió a romper un récord de producción de petróleo crudo destinado a la exportación gracias al impulso de yacimientos de Vaca Muerta, la formación no convencional de hidrocarburos más importante del país.

De acuerdo a datos brindados por la Subsecretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía de Neuquén, en septiembre se produjeron en la provincia 714.089 barriles diarios, lo que significó cerca de 30.000 más de los que se registraron en agosto (685.316).

De esta manera, el crecimiento en la actividad fue del 4,2%. En tanto, en la comparación con septiembre del 2025, el incremento fue del 26%.

De acuerdo a la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de Neuquén, la producción acumulada entre enero y septiembre fue un 29,83% superior a la del mismo período del año pasado.

Las áreas que explicaron el crecimiento de la producción petrolífera

El salto se apoyó sobre todo en Bandurria Sur, que aportó 8.654 barriles diarios adicionales, y Rincón de Aranda, con 5.990. Detrás aparecen La Angostura Sur I (+4.913), Bajada del Palo Oeste (+4.347), El Trapial Este (+3.692) y Loma Jarillosa Este (+2.309).

Producción gasífera

La producción de gas se ubicó en 104,76 millones de metros cúbicos diarios, con una diferencia a la baja del 9,28% frente a los 115,47 millones de agosto. La reducción se concentró en Fortín de Piedra, Sierra Chata, La Calera, Aguada Pichana Este, El Mangrullo y Aguada Pichana Oeste. Según la provincia, responde sobre todo a factores estacionales ligados a la menor demanda residencial tras el invierno.

Aun así, el volumen fue un 9,46% superior al de septiembre de 2025, y el acumulado de los primeros nueve meses muestra una suba del 6,09% interanual.





