Este domingo 11 de octubre habrá un corte programado de energía eléctrica en un sector de Neuquén capital, según informó CALF. La interrupción se extenderá durante ocho horas y se debe a trabajos relacionados con la obra de avenida Mosconi.

El servicio permanecerá interrumpido desde las 6 hasta las 14 y alcanzará el sector comprendido desde Láinez hasta Tierra del Fuego, entre Mitre/Sarmiento y J. J. Lastra/Perticone.

Además, el corte afectará la zona aledaña a avenida Olascoaga, entre Ricchieri y Perticone.

Según detalló CALF, la interrupción fue autorizada por el Órgano de Control Municipal y permitirá realizar tareas de adecuación de la infraestructura solicitadas por el Municipio en el marco de la obra de avenida Mosconi.

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos de los sectores involucrados tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las ocho horas que durará el corte.

También aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas informadas son aproximadas.

Para realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con LUMI, el asistente virtual de CALF, a través de WhatsApp al +54 9 299 328 1127.