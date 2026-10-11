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Tomar precauciones

Corte de luz este domingo en Neuquén: qué zona estará ocho horas sin servicio

Habrá calles del bajo neuquino sin energía hasta las 14 por un corte programado de CALF.

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Por Redacción Neuquén
Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 10:35
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El corte finalizará a las 14 y abarca gran parte del bajo neuquino.

Este domingo 11 de octubre habrá un corte programado de energía eléctrica en un sector de Neuquén capital, según informó CALF. La interrupción se extenderá durante ocho horas y se debe a trabajos relacionados con la obra de avenida Mosconi.

El servicio permanecerá interrumpido desde las 6 hasta las 14 y alcanzará el sector comprendido desde Láinez hasta Tierra del Fuego, entre Mitre/Sarmiento y J. J. Lastra/Perticone.

Además, el corte afectará la zona aledaña a avenida Olascoaga, entre Ricchieri y Perticone.

Según detalló CALF, la interrupción fue autorizada por el Órgano de Control Municipal y permitirá realizar tareas de adecuación de la infraestructura solicitadas por el Municipio en el marco de la obra de avenida Mosconi.

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos de los sectores involucrados tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las ocho horas que durará el corte.

También aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas informadas son aproximadas.

Para realizar consultas, los usuarios pueden comunicarse con LUMI, el asistente virtual de CALF, a través de WhatsApp al +54 9 299 328 1127.

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