La Cooperativa CALF anunicó cortes programados en el suministro eléctrico para este lunes 12 de octubre debido a trabajos de modernización de la red mediante tecnología inteligente y tareas de mantenimiento de infraestructura destinadas a mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Las zonas afectadas son las siguientes:

De 07:00 a 12:00 h: El corte afectará el sector comprendido desde Islas Malvinas hasta Alderete, entre las calles Villegas y Amancay.

De 07:00 a 10:00 h: La interrupción se registrará desde Leloir hasta Islas Malvinas, entre Conrado Villegas y Entre Ríos.

Estas interrupciones cuentan con la autorización del Órgano de Control Municipal.

Desde la institución recuerdan a los vecinos tomar las precauciones necesarias. Asimismo, se advierte que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas mencionadas son aproximadas.

Para consultas adicionales, se encuentra disponible el asistente virtual de CALF (Lumi) a través de WhatsApp en el número +54 9 299 328 1127.