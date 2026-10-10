La lluvia, la niebla y la acumulación de barro complican la circulación en distintos sectores de Neuquén y obligan a transitar con máxima precaución. En el tramo de la Ruta Nacional 22 entre Cutral Co y Zapala se registran bancos de niebla muy densos, con visibilidad reducida incluso dentro de la ciudad.

Las condiciones dificultan la circulación y obligan a disminuir la velocidad. En algunos sectores, los conductores reportaron que la visibilidad es tan escasa que cuesta distinguir los semáforos y otros elementos del camino.

Recomiendan reducir la velocidad y circular con extrema precaución ante las condiciones climáticas adversas. Foto: Mejor Informado.

La situación también genera preocupación en los corredores que conectan con la región cordillerana, especialmente hacia Las Lajas y Villa Pehuenia, donde el tiempo se mantiene fresco e inestable, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de precipitaciones aisladas.

Pasos internacionales habilitados, con uso obligatorio de cadenas

De acuerdo con el parte de Vialidad Nacional de este sábado 10 de octubre, todos los tramos de rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución. Sin embargo, las condiciones meteorológicas exigen verificar el estado de cada corredor antes de iniciar un viaje.

Los pasos internacionales Cardenal Samoré, Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal se encuentran habilitados. Para circular por los sectores cordilleranos es obligatorio llevar cadenas físicas, ante las condiciones que pueden presentarse durante el recorrido.

Densos bancos de niebla reducen la visibilidad sobre la Ruta 22, cerca de Zapala. Foto: Mejor Informado.

En la Ruta Nacional 237 también se registraron complicaciones por las lluvias persistentes. El tramo comprendido entre el paraje Huayquimil, a la altura del kilómetro 1481, y Corral de Piedra, en el kilómetro 1493, presenta daños que afectan las condiciones normales de circulación y representan un riesgo para los conductores.

Rutas provinciales intransitables y sectores con riesgo

La Dirección Provincial de Vialidad informó que tres tramos de rutas provinciales permanecen intransitables para todo tipo de vehículos por la acumulación de agua y barro sobre la calzada. Se trata de la Ruta Provincial 13, entre Primeros Pinos y Litrán; la Ruta Provincial 23, entre Litrán y Pino Hachado; y la Ruta Provincial 8, entre Barreales y El Fósforo.

Desde el organismo advirtieron que estos sectores no serán habilitados durante el fin de semana. Para comenzar los trabajos de recuperación es necesario esperar a que mejoren las condiciones del terreno y que la maquinaria pesada pueda operar de manera segura.

Antes de viajar, es fundamental consultar los partes oficiales sobre el estado de las rutas. Foto: Mejor Informado.

En la Región de los Lagos, las rutas provinciales 48, 62, 63 y 65 se encuentran transitables con extrema precaución por el riesgo de desmoronamientos y posibles cortes a raíz del desborde de alcantarillas y cunetas. En la zona Centro, en tanto, recomiendan evitar los caminos de ripio y accesos debido a la inestabilidad de las calzadas.

También se solicita especial atención en la Ruta Provincial 21, entre El Huecú y El Cholar, donde el agua y el barro reducen la adherencia de los vehículos.

Precaución en el corredor petrolero y operativo de asistencia

En el corredor de Vaca Muerta, la Ruta Provincial 7 presenta acumulación de agua que puede ocultar baches profundos. En la Ruta Provincial 6 se advierte sobre las condiciones en Pampa Tril y Barda Castillo, además de la inestabilidad de la calzada entre Puesto Hernández y el empalme con la Ruta Nacional 40.

La Ruta Provincial 17, entre Añelo y Plaza Huincul, requiere precaución por la calzada asfaltada mojada y la acumulación de agua. El badén de Carranza permanece transitable con precaución, aunque su estado puede variar según el volumen de agua y sedimentos.

Ante este panorama, el Gobierno de Neuquén puso en marcha desde este viernes un operativo preventivo con personal distribuido en corredores estratégicos. Las tareas incluyen asistencia ante posibles inconvenientes, prevención y controles de velocidad cuando corresponda.

El dispositivo contempla la Ruta Nacional 237, entre Picún Leufú y Piedra del Águila, la recta de Bajada Colorada y el acceso a Villa Traful por la Ruta Provincial 65. También incluye la Ruta Nacional 22 en Cutral Co y el corredor petrolero, con recorridos por las rutas provinciales 7, 8 y 67 y presencia en el sector de Mari Menuco.

Ante la continuidad de las condiciones inestables, se recomienda consultar los partes oficiales antes de viajar, respetar las indicaciones del personal vial y evitar los tramos cerrados. La presencia de niebla, agua y barro puede modificar rápidamente las condiciones de circulación, incluso en caminos que permanecen habilitados.