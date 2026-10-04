Cortes de luz programados este domingo 4 de octubre en Neuquén: qué zonas estarán afectadas y en qué horarios

La Cooperativa CALF realizará este domingo 4 de octubre distintos trabajos de mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura eléctrica en varios sectores de la ciudad de Neuquén. Por las tareas, habrá interrupciones programadas del servicio en diferentes horarios.

Los cortes fueron previstos para permitir la ejecución de obras vinculadas con el tendido de nuevos conductores, la modernización de la red y la ampliación de la capacidad de distribución y suministro eléctrico.

Los sectores y horarios de los cortes

De 7 a 15, el corte alcanzará el sector comprendido desde Ministro González hasta Alberdi, entre avenida Argentina y Buenos Aires. La interrupción se realizará por trabajos de tendido de conductor para conectar con una futura línea de media tensión subterránea.

En tanto, de 13 a 15, se verá afectado otro sector comprendido desde Ministro González hasta Rivadavia, entre Buenos Aires y Córdoba. En este caso, las tareas también estarán relacionadas con el tendido de conductores para la conexión con una futura línea de media tensión subterránea.

Otro de los cortes está previsto de 7 a 12:30, en el sector comprendido desde Manuel Suárez hasta Independencia, entre Borlenghi y Carmen de Patagones. Allí se llevarán adelante trabajos de modernización de la red mediante tecnología inteligente, además de una ampliación de la capacidad de distribución, con el objetivo de mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Finalmente, de 8 a 14, la interrupción alcanzará el área comprendida desde República de Italia hasta Antártida Argentina, entre Facundo Quiroga y Cristóbal Colón. Las tareas estarán destinadas a la ampliación y adecuación de la infraestructura eléctrica, para incrementar la capacidad de suministro y acompañar el crecimiento de la demanda.

Desde la Cooperativa Eléctrica CALF recomendaron a los vecinos de las zonas alcanzadas por los trabajos tomar las precauciones necesarias durante el período en que se desarrollen las tareas.

Los horarios corresponden a cortes programados y podrían registrarse modificaciones de acuerdo con el avance de los trabajos y las condiciones necesarias para la ejecución de las obras.