El plan de CALF para evitar tragedias eléctricas en un barrio de Neuquén

Con el fin de preservar la seguridad del servicio de distribución eléctrica y reducir los niveles de pérdidas no técnicas de energía la Cooperativa CALF pondrá en marcha un mega plan de trabajo para normalizar la situación de 570 conexiones irregulares detectadas en la zona norte de la ciudad.

El diagnóstico de situación se logró tras el relevamiento técnicos realizados por la Subgerencia de Cobranzas, Conexiones y Renovación Tecnológica donde se hallaron en Colonia Nueva Esperanza más de 570 conexiones clandestinas, además de cruces de red hacia jurisdicción del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).

El Subgerente de Cobranzas, Conexiones y Renovación Tecnológica, Nicolás Autiero, advirtió del peligro que representan estas prácticas “no solo para quienes manipulan las instalaciones, sino también para cualquier persona que transite por la zona, ya que los cables expuestos, las borneras abiertas y las conexiones improvisadas pueden provocar descargas eléctricas, incendios o accidentes fatales”.

Por tal motivo, Autiero adelantó que en los próximos días se pone en marcha un operativo en ese sector ya que “hemos detectado cientos de casos que requieren intervención urgente para proteger a toda la comunidad. Este procedimiento no busca sancionar, sino prevenir tragedias. Regularizar las conexiones es proteger vidas, cuidar la red eléctrica y asegurar que todos los asociados de CALF reciban un servicio estable, equitativo y sustentable”.

El programa de regularización contempla que los equipos técnicos y sociales informen a las familias sobre los riesgos eléctricos y la necesidad de acceder al servicio regularizado, seguro y responsable ya que “manipular una instalación eléctrica sin las condiciones de seguridad adecuadas pone en riesgo la vida. No solo de quien lo hace, sino de los vecinos, los trabajadores y los niños que juegan cerca”.

“Nuestro compromiso es con la seguridad de la comunidad. Cada conexión regularizada es una vida que se protege y un paso más hacia una red más confiable y solidaria”, concluyó el subgerente a cargo del área.

El plan integral de regulación eléctrica está orientado a la seguridad, la eficiencia y la inclusión eléctrica, garantizando transparencia y resguardo tanto para el personal como para los vecino