La organización del Gran Fondo Siete Lagos 2026 confirmó el cronograma de cortes de tránsito que se implementará durante el fin de semana de la competencia, una de las pruebas ciclísticas más importantes de la región y parte del calendario internacional de la UCI Gran Fondo World Series.

El operativo afectará principalmente a la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes, y contará con la participación de Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén y los municipios de ambas localidades.

Actividades y cortes del sábado

Las restricciones comenzarán el sábado 21 de noviembre con la prueba contrarreloj. Entre las 10 y las 12 se realizará un corte total en el sector comprendido entre la zona del lago Lácar, a la altura del Monumento a Roca, y Catritre.

Más tarde, entre las 12 y las 14, tendrá lugar el Gran Fondo Kids, por lo que habrá restricciones de circulación en distintos puntos del casco urbano de San Martín de los Andes, incluyendo la avenida San Martín, la plaza San Martín y la costanera del lago Lácar.

El domingo se cerrará la Ruta de los Siete Lagos

La principal afectación al tránsito se producirá el domingo 22 de noviembre, jornada en la que se disputará la prueba de 110 kilómetros. Desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes el corte total será de 6 a 12 horas, mientras que en sentido contrario regirá de 7 a 12 horas.

La largada oficial está prevista para las 8 de la mañana. Desde la organización explicaron que el cierre anticipado desde Villa La Angostura busca permitir que los vehículos que deban dirigirse hacia San Martín de los Andes puedan completar el recorrido antes del inicio de la carrera.

A partir de las 12 se habilitará progresivamente media calzada con circulación controlada y asistencia de las fuerzas de seguridad. Si las condiciones de la competencia lo permiten, se estima que el tránsito quedará completamente normalizado alrededor de las 13 horas.

Quiénes podrán circular durante la competencia

Mientras duren los cortes no estará permitida la circulación de vehículos particulares dentro del recorrido.

Solo podrán ingresar al circuito:

Vehículos oficiales autorizados por la organización.

Unidades afectadas a seguridad y asistencia médica.

Vehículos de prensa previamente acreditados.

En caso de emergencias, las fuerzas que integran el operativo podrán habilitar desplazamientos excepcionales bajo control y custodia.

Recomendaciones para vecinos y turistas

La organización pidió a residentes, visitantes y prestadores turísticos planificar con anticipación cualquier traslado entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Quienes necesiten viajar entre ambas localidades deberán hacerlo antes del inicio de los cortes, ya que durante el desarrollo de la competencia no estará permitido circular por el recorrido.

Como alternativa se podrá utilizar la Ruta Nacional 237, con un tiempo estimado de viaje de aproximadamente dos horas y media.

Además, se informó que el acceso hacia Meliquina y Paso Córdoba permanecerá habilitado hasta las 7 del domingo y volverá a abrirse de manera excepcional a partir de las 10:30. Desde San Martín de los Andes se recomienda iniciar cualquier viaje antes de las 6:30, debido al aumento previsto del tránsito por la llegada de familiares, acompañantes y equipos vinculados al evento.

Un evento internacional con rutas cerradas

La organización recordó que la Guía Organizativa de la UCI Gran Fondo World Series establece que este tipo de competencias se desarrollen sobre rutas totalmente cerradas al tránsito particular, una medida orientada a garantizar la seguridad de los ciclistas, del personal afectado al operativo y de quienes circulan habitualmente por la región.

El Gran Fondo Siete Lagos reunirá nuevamente a cientos de participantes en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia, consolidando a Villa La Angostura y San Martín de los Andes como destinos de referencia para el turismo deportivo.