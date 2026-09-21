La ciudad de Neuquén sumará una nueva alternativa de transporte durante la próxima temporada de verano: una línea de colectivos eléctricos que conectará los distintos paseos costeros. La propuesta apunta a facilitar el acceso a los espacios recreativos ubicados a lo largo del corredor de la costa.

El nuevo servicio permitirá que vecinos y visitantes puedan trasladarse entre diferentes sectores de los paseos costeros mediante una alternativa de movilidad sustentable, en un período del año en el que estos espacios concentran una mayor circulación de personas.

El Gobierno y la Municipalidad de Neuquén avanzan con una propuesta de movilidad sustentable para la temporada de verano.

Uno de los puntos destacados de la iniciativa será la accesibilidad plena de las unidades, que estarán preparadas para que personas con movilidad reducida también puedan utilizar el servicio para desplazarse hacia los distintos sectores de la costa.

La incorporación de los colectivos eléctricos forma parte de las acciones previstas para reforzar la movilidad y el acceso a los espacios públicos durante los meses de mayor actividad. La propuesta se suma a la planificación de cara al verano, cuando los paseos costeros se convierten en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

El servicio busca facilitar el acceso de vecinos y visitantes a los espacios recreativos de la costa.

Desde el Gobierno y la Municipalidad de Neuquén se impulsa así una alternativa orientada a mejorar la conexión entre los espacios de la costa y, al mismo tiempo, incorporar opciones de transporte con características sustentables y accesibles para la comunidad.