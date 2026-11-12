Crédito fiscal para inversiones en Neuquén: extendieron el plazo hasta el 30 de noviembre

El Gobierno de Neuquén extendió hasta el 30 de noviembre de 2026 el plazo para que las empresas presenten las inversiones realizadas durante el año y accedan al Programa de Crédito Fiscal para Inversiones. La convocatoria también podrá cerrarse antes si se agota el cupo presupuestario disponible, que asciende a $3.000 millones.

La recepción y evaluación de las solicitudes está a cargo del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia. Desde la entidad recomendaron no esperar hasta la fecha límite y presentar cuanto antes las facturas correspondientes a las inversiones ya concretadas.

El programa contempla inversiones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y permite recuperar una parte del monto destinado a bienes de capital, modernización de procesos y obras de infraestructura mediante un bono de crédito fiscal aplicable a impuestos provinciales.

Qué beneficios ofrece el Programa de Crédito Fiscal 2026

El incentivo está destinado a empresas que realicen inversiones productivas dentro de la provincia. A través del programa, pueden obtener un bono de crédito fiscal de hasta el 20% del monto invertido, calculado sobre el valor neto de IVA.

Ese crédito puede utilizarse para cancelar tres impuestos provinciales:

Ingresos Brutos.

Impuesto de Sellos.

Impuesto Inmobiliario.

El beneficio podrá aplicarse hasta el año 2030, lo que permite a las compañías utilizar el crédito obtenido para reducir futuras obligaciones tributarias.

Los topes según el tamaño de las empresas

Para la edición 2026 se establecieron montos máximos de beneficio según el tipo de firma:

Tipo de empresa Beneficio máximo Pymes $25 millones Grandes empresas $30 millones Conjunto económico $60 millones

El presupuesto total de la convocatoria es de $3.000 millones. Por eso, desde Centro PyME-ADENEU recomendaron anticipar la presentación de los comprobantes y no esperar hasta el último día.

El programa busca favorecer a los proveedores neuquinos

Uno de los aspectos centrales del esquema es el incentivo a las compras dentro de la provincia. El porcentaje de crédito fiscal varía según el origen de los proveedores contratados.

Las empresas que realicen inversiones mediante la contratación de proveedores neuquinos podrán acceder a un beneficio de hasta el 20%, mientras que para las compras a proveedores de otras jurisdicciones el porcentaje será del 5%.

La diferencia busca que el incentivo tributario no solo favorezca a las compañías que invierten, sino que también genere movimiento económico para las empresas locales que integran las cadenas de producción y servicios.

En una provincia donde la actividad hidrocarburífera, la industria, la construcción y los servicios demandan inversiones permanentes, el mecanismo apunta a fortalecer el entramado productivo y ampliar la participación de firmas neuquinas.

Qué resultados tuvo el crédito fiscal en 2025

La convocatoria de 2026 tiene como antecedente los resultados de la edición anterior. Durante 2025, más de 260 empresas accedieron al programa y utilizaron la totalidad del cupo de $3.000 millones.

De acuerdo con los datos difundidos por Centro PyME-ADENEU, las firmas beneficiadas concretaron inversiones por más de $108.000 millones en la provincia.

Entre los destinos de esos recursos se encontraron la compra de maquinaria pesada, vehículos, equipamiento específico, obras civiles, infraestructura, herramientas informáticas y mobiliario.

El antecedente permite dimensionar el alcance de la herramienta: el crédito fiscal funciona como un incentivo para que las empresas amplíen su capacidad productiva y modernicen sus instalaciones, con un beneficio que también alcanza a la recaudación provincial futura.

Cómo presentar las inversiones y acceder al beneficio

El trámite de adhesión es 100% digital. Las empresas deben realizar online la carga de comprobantes y la certificación de las inversiones.

La documentación, los procedimientos y la reglamentación se encuentran disponibles en la ventanilla oficial de Centro PyME-ADENEU:

- Programa de Crédito Fiscal para Inversiones 2026.

Para consultas, las compañías pueden comunicarse directamente con el equipo técnico del organismo mediante el correo electrónico: creditofiscal@adeneu.com.ar.

La recomendación oficial es presentar las facturas correspondientes a las inversiones ya realizadas lo antes posible, debido a que el cupo presupuestario es limitado y el programa puede cerrar antes del 30 de noviembre si se agotan los fondos.

Qué deben tener en cuenta las empresas antes de presentar la solicitud

Hay dos condiciones centrales para quienes quieran acceder al beneficio: que las inversiones estén comprendidas dentro del período establecido para 2026 y que la documentación se presente dentro del plazo de la convocatoria.

También es importante considerar que el crédito fiscal no representa una devolución directa de dinero, sino un bono que permite cancelar obligaciones tributarias provinciales, sujeto a los porcentajes y topes previstos por el programa.

El próximo paso será la evaluación de las carpetas presentadas por Centro PyME-ADENEU, mientras que la disponibilidad presupuestaria determinará hasta cuándo continuará abierta la convocatoria