La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) expresó su respaldo al gobernador Rolando Figueroa por el paquete de beneficios impositivos anunciado para 2027. La entidad destacó que las medidas buscan reducir la carga tributaria de las empresas, incentivar el cumplimiento fiscal y acompañar a las familias vinculadas con la actividad productiva.

Desde FECENE consideraron que los beneficios representan un acompañamiento concreto a quienes invierten, producen y generan empleo en Neuquén. También destacaron el reconocimiento al esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas y de sus trabajadores.

Qué beneficios impositivos anunció Neuquén para 2027

Uno de los principales puntos del paquete es el crédito fiscal de hasta el 20% para las pymes que hayan cumplido con el pago de Ingresos Brutos durante 2026. El beneficio podrá utilizarse para cancelar cualquier tributo provincial durante 2027.

En materia de Ingresos Brutos, el Gobierno provincial anunció que más del 83% de las empresas tributará una alícuota del 2%. También habrá reducciones para actividades como hotelería, gastronomía, profesionales liberales y otros servicios.

El esquema incluye además una reducción de hasta el 50% del componente provincial del monotributo para las primeras cuatro categorías, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes de menores ingresos.

Descuentos para contribuyentes y beneficios para las familias

El paquete también contempla medidas destinadas a los hogares y a quienes mantienen sus obligaciones tributarias al día.

Entre los principales anuncios se encuentran:

Impuesto Inmobiliario: descuento del 25% durante 2027 para contribuyentes cumplidores en 2026.

Impuesto de Sellos: exenciones para préstamos personales y contratos de alquiler destinados a vivienda.

Regularización de deudas: planes de pago de hasta 36 cuotas para familias y pymes.

Intereses y multas: condonación de hasta el 100% de los intereses y de las multas que no estén firmes.

Embargos: suspensión de las medidas para familias y pymes hasta el 30 de junio de 2027.

Estas herramientas combinan incentivos para quienes cumplen con sus obligaciones con alternativas para quienes necesitan regularizar su situación fiscal.

Figueroa busca avanzar en la eliminación del Impuesto de Sellos

Otro de los puntos mencionados por el gobernador fue la continuidad de las gestiones ante el Gobierno nacional para avanzar en la eliminación total del Impuesto de Sellos.

Se trata de una iniciativa que excede los beneficios anunciados para 2027 y que requiere avanzar en las conversaciones entre Nación y Provincia.

La discusión sobre este tributo también se vincula con el costo de las operaciones económicas, los contratos y el acceso al financiamiento.

Qué representa el paquete para las empresas neuquinas

El respaldo de FECENE pone el foco en la relación entre la política tributaria y el desarrollo de la actividad privada.

La entidad sostuvo que acompañar a las empresas neuquinas también significa acompañar a sus trabajadores y sus familias. Desde esa perspectiva, las reducciones impositivas pueden contribuir a mejorar las condiciones para producir, invertir y sostener puestos de trabajo.

El anuncio se inscribe, además, en un proceso de modificaciones del esquema tributario provincial. El oficialismo había presentado en la Legislatura, el 3 de noviembre, un proyecto para establecer el régimen impositivo de 2027, con cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos y otros tributos.

Es importante distinguir los anuncios de su implementación: los beneficios deberán instrumentarse mediante las normas y disposiciones correspondientes para que los contribuyentes puedan acceder a ellos.