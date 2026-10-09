El programa de Créditos Hipotecarios Provinciales ya registra 4.000 personas que solicitaron financiamiento para acceder a una vivienda en Neuquén. De ese total, 1.200 corresponden a la ciudad capital, según informó este jueves 8 de octubre el gobernador Rolando Figueroa durante un acto en el que se anunció un plan de 125 obras para llevar servicios a distintos barrios neuquinos.

“En los préstamos para las viviendas, ya tenemos registradas 4.000 personas que han solicitado créditos, de las cuales 1.200 son de nuestra capital”, señaló el mandatario, quien destacó el alcance de la iniciativa y la posibilidad de que más familias puedan avanzar hacia la casa propia.

Cómo funcionan los créditos hipotecarios provinciales

Figueroa explicó que el programa busca ofrecer una alternativa de financiamiento fuera del sistema bancario tradicional, con mayor libertad para que cada beneficiario decida cómo construir su vivienda.

“A quienes accedan a los Créditos Hipotecarios Provinciales se les va a otorgar un préstamo no bancario para que cada persona contrate al arquitecto que quiera, haga el formato de vivienda que quiera, le compre al corralón que quiera y le pague al constructor que quiera”, detalló.

En relación con los inscriptos de Neuquén capital, el gobernador remarcó la importancia de articular las políticas habitacionales con la disponibilidad de terrenos con servicios. “Es muy importante porque 1.200 nuevas familias de Neuquén van a poder tener acceso a su vivienda”, afirmó.

Además, valoró el trabajo del municipio para generar lotes y facilitar el acceso al suelo urbano. “Ahora nosotros podemos financiar la vivienda de esos lotes con servicios”, sostuvo. Y agregó: “Estamos colaborando y trabajando en equipo”.

Montos y líneas de financiamiento

Los créditos se financian íntegramente con recursos provinciales y funcionan bajo un esquema de recupero solidario: las cuotas que pagan los beneficiarios regresan al Fondo Neuquino para la Vivienda, con el objetivo de sostener el programa y permitir que otras familias puedan acceder al financiamiento.

La propuesta contempla dos modalidades principales:

Construcción de vivienda: financia hasta el 100% del proyecto destinado a vivienda única, con un monto máximo de 150 millones de pesos.

financia hasta el 100% del proyecto destinado a vivienda única, con un monto máximo de 150 millones de pesos. Ampliación y refacción: está destinada a mejorar u optimizar viviendas existentes, con un tope de financiamiento de 75 millones de pesos.

Ambas líneas ofrecen esquemas de cuotas previsibles y cuentan con el soporte y la asistencia técnica del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para la gestión administrativa de los préstamos.

Cuáles son los requisitos para acceder

Para postularse al programa, las personas interesadas deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Provincia:

Tener entre 18 y 65 años.

Acreditar residencia en la provincia del Neuquén.

Estar inscriptas en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi).

Contar con la titularidad del terreno mediante escritura.

No registrar antecedentes en el Registro de Deudores Alimentarios ni en el Registro de Violencia Familiar.

Cómo realizar la preinscripción

El trámite de preinscripción y la consulta de la documentación requerida se realizan de manera digital a través de la Oficina Virtual de ADUS/IPVU.

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/.

Con 4.000 solicitudes registradas en toda la provincia, el programa busca ampliar las alternativas de acceso a la vivienda mediante financiamiento provincial y un sistema que permita recuperar los fondos para futuras adjudicaciones.