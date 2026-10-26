Cuándo cobran los estatales neuquinos el salario de octubre y con qué porcentaje de aumento

El Gobierno de Neuquén abonará este jueves, 29 de octubre, los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública. Los salarios incluirán un incremento del 6,36%, de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con los gremios estatales.

El pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la Administración Pública y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El incremento del 6,36% corresponde a la actualización salarial acordada con las organizaciones gremiales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

De esta manera, el Gobierno provincial mantiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, una medida que brinda previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

La política de administración responsable de los recursos públicos impulsada por el gobernador Rolando Figueroa busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales y sostener la planificación financiera del Estado.





