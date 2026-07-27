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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Neuquén puso fecha para pagar salarios a los trabajadores estatales de la Provincia: el cronograma

Los haberes correspondientes a julio serán acreditados el viernes 31 en las cuentas que los trabajadores tienen en el BPN. Los salarios incluirán un incremento del 7,25%, de acuerdo con la pauta salarial vigente.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 27 de julio de 2026 a las 09:30
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Neuquén pagará el próximo viernes los haberes de los trabajadores de la Administración Pública.

El Gobierno de Neuquén pagará esta semana los salarios de julio a todos los trabajadores de la Administración Pública provincial.

Los haberes serán acreditados el viernes 31 en las cuentas que los trabajadores tienen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Los salarios incluirán un incremento del 7,25%, de acuerdo con la pauta salarial vigente.

Tal como ocurre desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, el pago se realizará el mismo día para la totalidad de los trabajadores del Estado y alcanzará también a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La decisión de mantener el pago unificado antes de la finalización del mes responde al compromiso del Gobierno provincial de garantizar previsibilidad a los trabajadores, a partir de una administración responsable y eficiente de los recursos públicos en donde se han eliminado gastos innecesarios para destinar esos recursos a sectores prioritarios como Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura.

El incremento del 7,25% corresponde a la actualización prevista en el acuerdo salarial vigente, que contempla la evolución de los índices de inflación para preservar el poder adquisitivo.



 

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