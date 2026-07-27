El Gobierno de Neuquén pagará esta semana los salarios de julio a todos los trabajadores de la Administración Pública provincial.

Los haberes serán acreditados el viernes 31 en las cuentas que los trabajadores tienen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Los salarios incluirán un incremento del 7,25%, de acuerdo con la pauta salarial vigente.

Tal como ocurre desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, el pago se realizará el mismo día para la totalidad de los trabajadores del Estado y alcanzará también a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La decisión de mantener el pago unificado antes de la finalización del mes responde al compromiso del Gobierno provincial de garantizar previsibilidad a los trabajadores, a partir de una administración responsable y eficiente de los recursos públicos en donde se han eliminado gastos innecesarios para destinar esos recursos a sectores prioritarios como Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura.

El incremento del 7,25% corresponde a la actualización prevista en el acuerdo salarial vigente, que contempla la evolución de los índices de inflación para preservar el poder adquisitivo.





